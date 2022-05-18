Rusya'dan tüyler ürperten talep! 'Azovstal'dan çıkan askerler idam edilsin'

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan askerlerin 264'ü dün tahliye edilmişti.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 264 askerin tahliye edildiğini, 53'ünün ağır yaralı olduğunu ve Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırıldığını, kalan askerlerden 211'inin de Olenivka'ya götürüldüğünü aktardı.

Gözden Kaçmasın Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi Haberi görüntüle

UKRAYNA TAKAS EDİLECEK DEMİŞTİ, RUS VEKİLDEN KAN DONDURAN TALEP

Fabrikadaki diğer askerlerin tahliyesi için çalışmaların sürerken Ukrayna 264 askerin esir durumdaki Rus askerleriyle takas edileceğini açıklamıştı.

Ukrayna bugün tahliye edilen askerlerin görüntülerini paylaşırken Rus vekilden kan donduran bir açıklama geldi.

Ukrayna'nın paylaştığı görüntülerde askerlerin fabrikadan çıktığı, Rus askerlerince üstlerinin ve eşyalarının arandığı görülüyor.

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"İNSAN ŞEKLİNDE HAYVANLAR! YAŞAMAYI HAK ETMİYORLAR"

Rusya Liberal Demokrat Partisi milletvekili Leonid Slutsky, Moskova parlamentosunda Azak askerlerinin Ruslarla takas edilmesi konusunda yapılan bir tartışmada teslim olan askerleri 'insan şeklindeki hayvanlar' olarak nitelendirdi.



Askerlerin işledikleri korkunç insanlık suçlarından dolayı yaşamayı hak etmediklerini belirten Rus vekil hepsinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.



"HEPSİ SAVAŞ SUÇLUSU, TAKAS EDİLEMEZLER"

Devlet Duması Sözcüsü Vyacheslav Volodin, teslim olan askerlerin tutuklu takasına dahil edilmemesi gereken 'Naziler' olduğunu iddia etti ve "Onlar savaş suçlusu ve hepsini adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.



Rusya Liberal Demokrat Partisi milletvekili Leonid Slutsky/AP

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'TAKAS DEĞİŞİMİNE YASAK GELEBİLİR' İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov teslim olan askerlere 'uluslararası standartlara uygun olarak' muamele edileceğinin garanti etse de askerlerin durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Rus parlamentosunun Azak Taburu askerleri için esir takasını yasaklamayı planladığı iddia ediliyor.



ZELENSKİ: MÜZAKERELERE HASSAS BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR



Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerin serbest bırakılmaları için müzakerelerin 'hassas şekilde' devam edeceğini, zaman istediğini belirtti ve ekledi: “Çocuklarımızın hayatını kurtarmayı umuyoruz. Ukrayna’nın Ukrayna kahramanlarına canlı ihtiyacı var”



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KADIN ÇOCUK VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ



Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında. 10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'ın koordine ettiği ve 7 Mayıs'ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.



Şu an fabrikada ve yer altındaki tünellerde kaç kişinin kaldığı net olarak bilinmiyor. Kalanların da tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.



Tahliyeler sonrası Azovstal çelik fabrikasının önü/AFP

RUSYA DUYURDU: TOPLAM SAYI 959'A YÜKSELDİ



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından son 24 saat içinde 29'u yaralı olmak üzere 694 Ukraynalı askerin, 16 Mayıs'tan bu yana toplam 80'i yaralı olmak üzere toplam 959 Ukrayna askerin silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu. Konaşenkov, "Yaralılardan 51’i ihtiyaç duyduğu için Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Novoazovsk’ta hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.



AZAK TUGAYI : ASKERLERİMİZ SİLAH BIRAKMAYA HAZIR

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Öte yandan Azak tugayı da, sosyal medyada paylaştığı mesajda askerlerinin silah bırakmaya hazır olduğunu duyurdu.

Grubun komutanı General Denis Prokopenko, amacının mümkün olduğunca çok sayıda askerin hayatını kurtarmak olduğunu söyledi.