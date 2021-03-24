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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerisi

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Rusya'dan Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerisi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye’de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye’de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep’te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart’tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

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