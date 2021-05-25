Rusya’dan Türkiye’ye ‘Kırım tavrınızı değiştirin’

Rusya’da “Argumenti i Fakti” (Argüman ve Gerçekler) gazetesine demeç veren Lavrov, Türkiye’ye Kırım bağlamında önemli yer ayırarak, “Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşçı ruha destek vermesi Rusya bütünlüğüne kasıt anlamına geliyor. Bu tavrımızı Ankara’ya diplomatik kanallardan açık ve net biçimde bildirdik” dedi.

10 Nisan tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğinde Ankara Kırım Yarımadası’nın Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilmesini tanımayacağını bir kez daha ilan etmişti.

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