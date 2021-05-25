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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya’dan Türkiye’ye ‘Kırım tavrınızı değiştirin’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan Türkiye’ye ‘Kırım tavrınızı değiştirin’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda Türkiye’ye bir çağrıda bulunarak, Ankara’nın Kırım konusunda tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’da “Argumenti i Fakti” (Argüman ve Gerçekler) gazetesine demeç veren Lavrov, Türkiye’ye Kırım bağlamında önemli yer ayırarak, “Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşçı ruha destek vermesi Rusya bütünlüğüne kasıt anlamına geliyor. Bu tavrımızı Ankara’ya diplomatik kanallardan açık ve net biçimde bildirdik” dedi.

10 Nisan tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğinde Ankara Kırım Yarımadası’nın Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilmesini tanımayacağını bir kez daha ilan etmişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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