Rusya’dan tüm müttefiklerine açık çek… Putin’den sayısız ülkeye ‘gelişmiş silahları paylaşalım’ önerisi!

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Rusya ve Ukrayna savaşı çıktığında bir anda ikiye bölünen dünya şimdi bu ayrımın giderek derinleştiği bir iki kutuplu hale bürünmeye başladı.

İlk ve son örneği I. ve II. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan bu durum ABD ve Rusya’yı iki karşı cephe yapmış ve Soğuk Savaş dönemi neredeyse 90’ların başına kadar sürmüştü. Putin ve Savunma Bakanı Şoygu, silah fuarında böyle görüntülendi

İKİ KUTUPLU DÜNYAYA DÖNÜŞ

Şimdi bir kez daha yaşanan küresel boyuttaki bu kriz dünyayı bir kez daha doğu ve batı ülkeleri olarak ikiye böldü. ABD, AB ve NATO’nun oluşturduğu bloğu destekleyen ülkelerin karşısında duran Rusya da doğal ve olası müttefikleriyle iş birliklerine gidiyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki bir silah fuarında yaptığı konuşmada, Rus silahlarının Batılı rakiplerinden 'on yıllar' önde olduğunu söyleyerek övündü.

70'den fazla ülkeden delegasyonlar, Rusya’nın kataloğundaki fırsatlardan yararlanmak için Army-2022'ye katılıyor. MÜTTEFİKLERİNE SİLAH YARDIMI TEKLİFİ YAPTI

Öte yandan müttefikler ve Rus donanımlarının alıcıları, Putin'in tankları, savaş gemileri ve uçakları Ukrayna'da yenilirken bundan duydukları endişeleri de dile getirdiler.

Ancak yine de Rusya'nın 'modern' silahlarının 'gerçek’ savaşlarda birden fazla kez kullanıldığı fuar boyunca övüldü.

Kremlin lideri fuarda ayrıca, Rusya’nın düşman silahlarının yıllarca ilerisinde olduğunu iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, altı aya yakındır bir dizi başarısızlıkla sürüyor. Bu da Rusya’nın hem müttefiki olan hem de silah müşterisi Hindistan, Mısır ve Çin gibi ülkeleri endişelendirdi.

KUZEY KORE’YLE TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Putin, bir yandan Rusya'nın gelişmiş silahlarını dünyadaki müttefikleriyle paylaşmayı teklif ederken bir yandan da bu sözleri ordusunun büyük kıtlıklar ve üretim sorunları yaşayan Ukrayna'daki performansıyla çelişiyor.

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Vladimir Putin, dün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerini güçlendirme sözü verdikten sonra, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerini desteklemek için, onlara gelişmiş silahlar göndermeyi teklif etti.

Pazartesi günü erken saatlerde, Putin ve Kim Jong ilişkileri ilerletme sözü vererek, Pyongyang'ın Rusya'ya on yıllardır stokladığı silahları sunabileceği yönündeki söylentileri körükledi. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma dünyayı tedirgin ediyor

MEKTUP ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Putin, yarımadadaki 35 yıllık Japon imparatorluğunun sona erişini kutlayan Kore'nin kurtuluş günü için Kim Jong’a yazdığı bir mektupta, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki daha yakın ilişkilerin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini ve “güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye” yardımcı olacağını söyledi.

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Kim Jong da Putin'e bir mektup göndererek, iki liderin Rusya'da bir araya geldiği 2019'da imzalanan bir anlaşmaya dayanarak ülkeleri arasındaki bağların derinleşeceğini öngördü.