Rusya’dan Trump’a nükleer füze resti... Moskova o anlaşmadan resmen çekildi

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RUSYA’nın eski devlet başkanlarından Dmitriy Medvedev ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dört gün önce patlak veren nükleer silah atışmasının arkasında aslında Kremlin Sarayı’nın olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump’ın Medvedev’in nükleer silah tehditlerine kızarak Rusya yakınlarına iki nükleer denizaltı konuşlandırdığını açıklamasından 24 saat sonra Rusya’dan karşı hamle geldi. İlk önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ardından da Kremlin Sarayı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan Kısa ve Orta Menzilli Nükleer Silahların Yasaklanması (INF) anlaşmasından tamamen çekildiklerini duyurdu.

‘İSTEDİĞİMİZ YERE FÜZE YERLEŞTİRİRİZ’

Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu anlaşmayı zaten 2019 yılında yayınladığı kararnameyle belirsiz süreliğine askıya almıştı ancak dünkü çekilme kararı, Rusya’nın bundan böyle kendi ve müttefik topraklarında istediği yere 2 bin 500 km menzilli nükleer başlık taşıyabilen füzeler yerleştirebileceği anlamına geliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün, “Rusya’nın önünde bundan böyle bu tür nükleer silahlarla ilgili hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Gereksinim duyulması halinde uygun görülen bölgeye bu silahları yerleştirebiliriz” açıklamasını yaptı. Rusya yönetiminin INF anlaşmasından çekilme kararı sonrasında Trump ile atışan Medvedev yeniden sahneye çıktı. Sosyal medya üzerinden Trump’ı kızdıracak yeni bir açıklama yapan Medvedev, “Batı yeni realiteler dünyasında yaşadığını artık idrak etmeli. Rusya Dışişleri Bakanlığı bize düşmanca yaklaşmayı sürdüren NATO’ya gereken cevabı vermiştir. Kısa ve orta menzilli nükleer füzelerle ilgili yakında yaşanacak gelişmeleri izleyin” ifadelerini kullandı.

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ALTI YILDIR ASKIDAYDI

1987 yılında Sovyetler Birliği ile ABD arasında yapılan INF anlaşması 2018 yılına kadar pürüzsüz çalışmıştı. Anlaşma uyarınca Rusya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 1846 füzeyi imha ederken, ABD aynı kategoriye giren 846 füzeyi parçaladı. Ancak 2018 yılında ABD, Putin yönetimindeki Rusya’nın yasak kapsamına giren 9M729 füzesini geliştirmek ve seri üretimini başlatmakla suçladı. ABD istihbaratına göre Putin’in yeni füzesi 500 km yerine 2 bin 500 km menzile sahipti ve birkaç nükleer başlık taşıyabiliyordu. Washington’un suçlamalarını kabul etmeyen Moskova asıl ABD’nin Romanya’daki yeni askeri üslere MK-41 füzeleri yerleştirdiğini iddia etti. ABD ile Rusya 2019 yılında peş peşe füze anlaşmasını askıya aldıklarını ilan etmişti.