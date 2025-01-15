Rusya’dan Trump’a Grönland tavsiyesi: ‘Bizim Kırım’da yaptığımızı yapın’

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’a göz diken ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’a “Bizim Kırım ve Dombas’ta yaptığımız yolu izleyin” tavsiyesinde bulundu.

KIRIM’DAKİ GİBİ YAPIN

2024 yılı gelişmelerini özetleyen basın toplantısında bir dizi dış politika konusuna değinen Lavrov, Rusya’nın Grönland meselesine bakış açısı sorulduğunda Trump’a Rusya’nın Ukrayna’da sergilediği davranışı tekrarlaması tavsiyesinde bulundu. Trump yönetiminin Grönland’ı satın alma ısrarının sorulması üzerine Lavrov, “Trump, Grönland pazarlıklarına başlamadan önce tıpkı Rusya’nın Kırım ve Donbas’ta yaptığı gibi ilk önce yerel halkın görüşünü öğrenmeli. Halk ABD’ye bağlanmak istiyor mu? Bu husus netleştikten sonra geride kalan adımlar atılmalı” yanıtını verdi.

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SİLAH GÖLGESİNDE REFERANDUM

Lavrov’un Rusya’nın Ukrayna topraklarını yerel halkın rızasıyla ele geçirdiğini savunmasına rağmen pratikte olaylar hiç de söylediği gibi olmadı. 16 Mart 2014’te Kırım Yarımadasında Rusya’ya bağlanma referandumu yapılırken on binlerce Rus askeri yarımadayı işgal etmişti. “Yeşil adamlar” diye bilinen silahlı kişilerin daha sonra Rus komandoları olduğu ortaya çıkmıştı. Kırım referandumu silah gölgesinde yapılmıştı. Rusya ayrıca 2022’de tanklarla girdiği Ukrayna’nın doğusunda Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde hiç kimsenin tanımadığı halk oylaması yaparak buraları ilhak ettiğini açıkladı.

Bilgi notu: Küresel ısınmayla Grönland’da buzulların erimesiyle madencilik imkânları gün yüzüne çıkarken Kuzey Kutbu’nun paylaşılması ve yeni ticaret yollarının açılması Trump ekibinin iştahını kabartıyor.

LAVROV: TÜRK AKIM’A SALDIRININ ARDINDA AMERİKA VAR

Sergey Lavrov, basın toplantısında Rusya ile Türkiye’yı Karadeniz üzerinden bağlayan “Türk Akımı” doğalgaz boru hattı meselesine de geniş yer ayırdı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Türk Akımı pompa istasyonu saldırısını örnek gösteren Lavrov, “Enerji alt yapısına terörist saldırıların arkasında ABD yönetiminin durduğundan eminim. Kuzey Akım doğalgaz boru hatları sabotajı gibi şimdi de Ukrayna vasıtasıyla Türk Akımı boru hattını devre dışı bırakmanın peşindeler” dedi.