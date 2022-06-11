Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan tehdit gibi Polonya açıklaması: Kayıtsızca izlemeyeceğiz

#RUSYA#Polonya#NATO
Rusyadan tehdit gibi Polonya açıklaması: Kayıtsızca izlemeyeceğiz

Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, “NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Kiev'e açık destek veren Polonya, aynı zamanda NATO tarafından da koruma altına alındı.

NATO’dan Polonya'ya muhtemel Rus saldırılarına karşı silah takviyesi yapıldığı öğrenilirken, Rusya bu adımlara karşı çıkmaya devam ediyor. Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Ukrayna'da 2014'deki devrimden öncede Polonya'nın, Avrupa'nın doğu cephesinde NATO'yu güçlendirmek için adımlar attığını ifade ederek bunun hala sürdüğünü söyledi.

Bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Tyapkin, "Elbette NATO grubunun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz. Cevabımız her zamanki gibi orantılı ve yerinde olacak. Rusya Federasyonu'nun güvenliğine potansiyel tehditleri etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.

"POLONYALI ORTAKLARIMIZ ÖNERİLERİMİZE KARŞI SAĞIR OLDULAR"

Haberin Devamı

Polonya ile yaşanan siyasi gerilimler için ılımlı konuşan Tyapkin, "Siyasi duruma gelince, Polonya ile ikili ilişkilerimizde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına her zaman inandığımızı söylüyorum. Bu düşüncemizi düzenli olarak Varşova'daki ortaklarımızın dikkatine sunduk. Biraz daha sağduyu ile daha az ideolojik ön yargının yeterli olduğunu böylelikle işlerin yavaş ve sorunsuz ilerleyeceğini belirttik. Ne yazık ki 2014'ten beri Polonyalı ortaklarımız sorunun böyle bir formülle çözülme önerisine sağırca yaklaştılar. Onlar, uzun yıllardır inşa edilen diplomatik altyapının tamamen ortadan kaldırılması yolunu seçtiler" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Polonya#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı