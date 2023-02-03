Rusya’dan tehdit gibi açıklama: ‘Moldova, ikinci Ukrayna olma yolunda’

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ESKİ Sovyet cumhuriyetlerini bağımsız devletler yerine kendi güdümünde görmeye devam eden Moskova, Ukrayna’dan sonra benzer bir “müdahalenin” Moldova’ya yapılabileceği tehdidinde bulundu. Devlet televizyonu ‘Rossia-24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Demokratik sayılamayacak bir seçimle Moldova’da iktidara gelen, aynı zamanda Romanya vatandaşı da olan, Cumhurbaşkanı Maya Sandu NATO’nun isteklerini yerine getirmeye can atıyor. Moldova Cumhurbaşkanı, yakın gelecekte ülkesinin Romanya ile birleşme planları yaptığını da gizlemiyor” diyerek bu politikaya karşı olduklarını kaydetti.

GÖZLER TRANSDİNYESTER’DE

Lavrov, “Batılı devletler Ukrayna’dan sonra dikkatlerini Moldova’ya çevirmiş durumda. Moldova’yı ikinci Ukrayna yapmak istiyorlar” suçlamasında da bulundu. Rusya’nın 2014 yılındaki müdahale ile Ukrayna’da oluşturduğu Donbas ayrılıkçı bölgesinin bir benzeri, 1991’den beri Moldova’nın doğusundaki Transdinyester’de yer alıyor. Moldova’daki Rus ayrılıkçıların ayaklanması durumunda, Ukrayna savaşının bir benzerinin burada yaşanması olası. Transdinyester, Ukrayna’ya sınır komşusu.

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SCHOLZ’UN PARTİSİNDEN ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar (SPD), “Biz barış partisiyiz” diyerek Ukrayna’da çözüm için ‘masa’ vurgusu yaptı. Hükümetin büyük ortağı SPD’nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri’nin diyalog ve arabuluculuk çabalarını da övdü.

‘DİPLOMASİ ŞART’

Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte Mützenich, “Moskova şu an ne ateşkes istiyor ne de barış. Ama buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres devreye girerek diplomatik yollardan tahıl ürünlerinin sevkiyatını, tutukluların takasını ve nükleer santralların korunmasını sağladılar. Bu yolda kararlı şekilde devam etmeliyiz. Diplomasi sözcüğünü ağzıma aldığımda gösterilen tepkilere çok şaşıyorum. Diplomasi, pazarlık yolunu açar” dedi. Mützenich, “(Rusya lideri) Putin hedefine ulaşamamalı” diye de ekledi. (BERLİN)