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Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir

#RUSYA#Ukrayna#Peskov
Rusyadan tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir

NATO ve ABD Rusya'nın saldırmak için bahane aradığını iddia ederken bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Peskov, “Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir” dedi.

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Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı tarafından enformasyon saldırılarına maruz kaldıklarını iddia etti.

Bunun bölgedeki gerilimi tırmandırmaya neden olduğunu ifade eden Peskov, "Hiç kimse, Batı'nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna’nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor. Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir. Ancak buna rağmen sorumlu bir yaklaşımla ortaklarımızla görüşmeyi bekliyoruz" dedi.

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DUYDUĞUMUZ TARİHLERİN HEPSİ SAHTE ÇIKTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair Batılı ülkelerden daha önce sürekli tarihler duyulduğunu fakat bunların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Peskov, "Sizlerle daha önce tarihler duyduk. Bunların hepsi sahte çıktı. Batılı ülkelerin, ABD ve NATO'nun gerginliğin daha da tırmanmasına karşı Kiev'deki yetkilileri uyarmak için tüm etkilerini kullanmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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DURUMU ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE GÖZLEMLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Rus askerlerinin Ukrayna sınırından ayrılmaya devam ettiğini belirten Peskov, "Rus askerleri daimi üslerine dönüyorlar ancak bu zaman alacak bir süreç" dedi. Ayrılıkçılar tarafından Donbas bölgesindeki çatışmalara dair açıklamalarına atıfta bulunan Peskov, "Ukrayna ordusunun sınırlara yakın noktalarda yoğunlaşmasının tehlikeye neden olabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk. Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ülkelerin temsilcilerinin ilk saldırıların Kiev tarafından geldiğine dair açıklamaları var. Durumu çok dikkatli bir şekilde gözlemlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceği sorusuna da cevap veren Peskov, "Hayır. Tarih henüz belirlenmedi. Diplomatik kanallar üzerinden koordine ediliyor" dedi.

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#RUSYA#Ukrayna#Peskov

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