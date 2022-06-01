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Rusya’dan tahılda yumuşama sinyali

#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov#Buğday İhracatı#Ukrayna
Rusya’dan tahılda yumuşama sinyali

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı yüzünden kilitlenen Ukrayna’nın tahıl ihracatında Moskova, yumuşama adımı attı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Haziran’daki Türkiye ziyareti öncesinde yeni açıklamalar yaparak, “Ukrayna, limanları çevresine döşediği mayınları temizlerse, buğday ihracatına engel olmayız” dedi.

‘GÜVENLİĞİ SAĞLARIZ’

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Reşid Al Zayani ile Manama’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya’nın Ukrayna tahılıyla ilgili geri adım atmaya hazır olduğunu dile getiren Lavrov, “Ukrayna tahılının limanlar üzerinden dünyaya ulaştırılmasına biz karşı çıkmıyoruz. Hatta gemilere Rus donanması Karadeniz boyunca güvenliği sağlamaya hazır. Bu hususta Ukrayna yönetimine de iş düşüyor. Askeri harekât öncesinde Ukrayna’nın limanların çevresine ve karasularına döşediği mayınları temizlemesi gerek” dedi. Batı’yı da eleştiren Sergey Lavrov, “Batı, limanlarını Rus gemilerine kapatmakla kalmayıp, tüm lojistik zinciri çalışamaz hale getirdi” ifadesini kullandı.

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WSJ YAZDI: UKRAYNA TAHILINI KARADAN ULAŞTIRMAK DA ÇOK ZOR

Rusya'nın Ukrayna’yı işgali tahılın Karadeniz’den tedarikini imkânsız hale getirirken, alternatif olan kara ulaşımında da önemli sorunlar var. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre limanları abluka altında olan Ukrayna, tahılı karayoluyla Romanya ve Polonya’ya ulaştırmaya çalışıyor. Ancak mayın dolu yollar, bombalanmış köprü ve demir ağı bu çabaları da zora sokuyor. Rusya’yı petrolün ardından tahılı silah gibi kullanmakla suçlayan ABD yönetimi, lojistik altyapının kasıtlı olarak hedef alındığını söylüyor. Rusya, tahıl yüklü gemilere izin meselesini Batı ile yaptırımların kaldırılması için pazarlık konusu yapıyor. Ukraynalı çiftçiler ise mevcut koşullarda bu yılki hasadın yarısından azının ihraç edilebileceğini belirtiyor.

 

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#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov#Buğday İhracatı#Ukrayna

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