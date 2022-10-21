Rusya’dan tahıl koridoru tehdidi: Kamikazeleri araştırırsanız anlaşmadan çekiliriz

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yoğun çabalarıyla 22 Temmuz’da Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının 18 Kasım’da uzatılmasının görüşülmeye başlandığı sırada, Rusya’dan “anlaşmayı iptal etme tehdidi” geldi. Rusya, Ukrayna’da kullanılan kamikaze dronların incelemeye alınması durumunda tahıl koridoru anlaşmasından çekileceğini ilan etti.

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‘İRAN TARAF OLUYOR’

Önceki gün BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna konulu kapalı oturumunda, Ukrayna temsilcisi Sergey Kislitsa, “İran’ın Moskova’ya yüzlerce ‘Muhacır’ ve ‘Şehid-136’ kamikaze dronu vererek savaşta taraf olduğunu” söyledi. Bunun BMGK tarafından 2015’te İran hakkında kabul edilen 2231 sayılı kararı ihlal ettiğini belirten Kislitsa, “BM’nin kuracağı araştırma grubunu Ukrayna’ya gelerek dronların İran menşeili olduklarının tespit etmeye davet ediyoruz” dedi.

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‘ANLAŞMADAN ÇEKİLİRİZ’

Ukrayna’nın bu çıkışına, Rusya’nın Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “BM, Ukrayna’nın önerisini kabul eder ve Ukrayna’daki kamikaze dronları araştırmaya kalkışırsa Rusya’nın tahıl koridoru anlaşması görüşmelerinden çekileceği iyi bilinmeli. Anlaşması zaten şimdiye kadar sadece Ukrayna’nın tahıl ve gıda ürünlerinin dünya pazarlarına çıkışını sağladı. Rusya’nın tahıl ve gübresinin ise pazara çıkışı engellendi” yanıtını verdi. BM ise anlaşmanın yenilenmesi çağrısında bulundu. BM Ticaret ve Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada “Anlaşmanın yenilenmesi, küresel çapta gıda fiyatları düşürmeye devam etmek ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğini garanti etmek için hayati önemde” denildi.

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ABD: İRANLILAR KIRIM’DA RUSYA’YA DESTEK VERİYOR

BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İRAN askeri personelinin Rusya’ya “sahada” destek verdiğini söyledi. Kirby, “Tahran, Kırım’da teknik destek çalışanlarıyla sahada Rusya’ya yardım ettiğini biliyoruz. Ayrıca Ukrayna’da sivil altyapıyı vuran dronları sağlayarak savaşa direkt dahil oluyor” dedi.

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İNGİLTERE: RUSLAR UÇAĞIMIZA FÜZE ATTI

İNGİLTERE Savunma Bakanı Ben Wallace, 29 Eylül’de Karadeniz’de Rusya ile aralarında hava dalaşı yaşandığını açıkladı. Wallace, “Üzerinde silah bulunmayan keşif (casus) uçağımız ‘RC-135W’ Karadeniz’de Rusya’nın gönderdiği iki SU-27 uçağı ile karşılaştı. Uçaklardan biri aniden füze ateşledi. Uçağımız ve mürettebat zarar görmedi. Rus uçağının kazara füze ateşlediği söylendi” dedi.