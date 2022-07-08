Rusya'dan 'tahıl koridoru' mesajı: Hazırız

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunda görüşmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün G20 dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakereye hazır olduğunu ancak bu tür görüşmelerin ne zaman gerçekleşebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

LAVROV: BATI İLE KONUŞACAK BİR ŞEYİMİZ YOK

Rusya'nın RIA haber ajansı Lavrov'dan alıntı yaparak şunları aktardı:

"Batı, müzakere değil, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı zaferini istiyorsa, o zaman, muhtemelen, Batı ile konuşacak hiçbir şey yoktur, çünkü bu yaklaşımlarla, aslında, Ukrayna'nın barış sürecine katkı sağlamayacaktır."