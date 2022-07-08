Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan 'tahıl koridoru' mesajı: Hazırız

#Rusya#Tahıl Krizi#Türkiye
Rusyadan tahıl koridoru mesajı: Hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunda görüşmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunda görüşmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün G20 dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakereye hazır olduğunu ancak bu tür görüşmelerin ne zaman gerçekleşebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

LAVROV: BATI İLE KONUŞACAK BİR ŞEYİMİZ YOK

Rusya'nın RIA haber ajansı Lavrov'dan alıntı yaparak şunları aktardı:

"Batı, müzakere değil, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı zaferini istiyorsa, o zaman, muhtemelen, Batı ile konuşacak hiçbir şey yoktur, çünkü bu yaklaşımlarla, aslında, Ukrayna'nın barış sürecine katkı sağlamayacaktır."

Gözden Kaçmasın

Dünya nefesini tuttu… Savaşın başından beri bir ilk: Lavrov G20 zirvesine uçtuDünya nefesini tuttu… Savaşın başından beri bir ilk: Lavrov G20 zirvesine uçtu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Tahıl Krizi#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk