Rusya’dan Suriye’ye ilk resmi ziyaret

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Dün sabah Şam’a ulaşan Rusya heyetinde Ortadoğu konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Esad döneminde Rusya lideri Vladimir Putin’in Suriye Özel temsilcisi Aleksander Lavrentiyev yer alıyor.



ASKERİ ÜS PAZARLIĞI



Rusya Dışişleri Bakanlığı detaylı açıklama yapmazken, Rus haber ajansları ziyaretin iki ülke arasında yeni başlangıca işaret ettiğini belirtti. Suriye’nin ciddi ekonomik dış desteğe ihtiyaç duyduğunun altı çizilerek “Rusya, Esad sonrası dönemde de Suriye için pozitif rol oynayabilir. Ülke bütünlüğünün korunması için uluslararası arenada yararlı katkı sunabilir. İnsani yardım olarak ülkeye tahıl ve enerji kaynakları tedariki gerçekleştirebilir. Karşılığında Suriye’deki Tartus limanı askeri bölümünün Rusya tarafından ileride de kullanılmasına izin verilmesini umuyoruz” yorumları yapıldı.



ŞAM NE İSTİYOR



8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Moskova, Astana üçlüsü Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’nin istikrara kavuşması için çalışmalarını sürdürebileceğini belirtmişti. Suriye’nin yeni yönetimi Rusya’nın bölgede yeniden aktörlerden biri olabilmesi için Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçırdığı milyarlarca dolarlık milli servetin geri iade edilmesi şartını koşmuştu