Rusya’dan ‘Suriye’ye harekat’ açıklaması

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Kazakistan’da yapılan 18. Astana garantör ülkeler görüşmeleri bitiminde Rus RİA haber ajansına açıklama yapan Aleksander Lavrentiyev, “Rusya’nın, Suriye’de operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’yle veya Ankara’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu’yla çatışmaya girme gibi bir planı ve niyeti yok. Bizim söz konusu bölgede zaten kara birliklerimiz bulunmuyor. Bizim yapmaya çalıştığımız sadece Türkiye’yi böyle bir adım atmaktan caydırmaktır. Türkiye sözünü ettiği bölgeyi ele geçirebilir. Ancak sonrasında neler yaşanacağını da çok iyi düşünmeli. Biz bunun mantıklı yol olmadığını Ankara’ya anlatmaya çalışıyoruz” dedi.