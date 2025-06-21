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Rusya’dan suikast uyarısı... Pandora’nın kutusu açılır

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#RUSYA#İsrail#İran
Rusya’dan suikast uyarısı... Pandora’nın kutusu açılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

RUSYA, İsrail’in İran’da rejim değişikliği hedefini ve ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast düzenlenmesi ihtimaline karşı çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sky News’e verdiği demeçte İran’da rejim değişikliğine ilişkin, “Hayal bile edilemez.

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Bu, kabul edilemez olmalı, bununla ilgili konuşmak bile hiç kimse için kabul edilemez olmalı” ifadelerini kullandı. Hamaney’e suikast düzenlenmesi halinde Rusya’nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, “Bu, İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve Hamaney’i öldürmekten bahsedenler, bunu akıllarında tutmalı. Pandora’nın kutusunu açacaklar” diye konuştu. Yunan mitolojisine dayanan ‘Pandora’nın kutusu’ ifadesi nasıl sonuçlanacağı belli olmayan kötülüklerin dünyaya yayılabileceği anlamında kullanılıyor.

TRUMP’A HOŞGÖRÜ

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk tekliflerini reddeden ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’yı kastederek “Kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın” sözlerinin hakaret içermediğini belirtti. Trump’ın kendine özgü konuşma tarzı ve dilinin olduğunu söyleyen Peskov, “Biz, oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz” dedi.

 

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#RUSYA#İsrail#İran

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