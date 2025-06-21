Rusya’dan suikast uyarısı... Pandora’nın kutusu açılır

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Bu, kabul edilemez olmalı, bununla ilgili konuşmak bile hiç kimse için kabul edilemez olmalı” ifadelerini kullandı. Hamaney’e suikast düzenlenmesi halinde Rusya’nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, “Bu, İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve Hamaney’i öldürmekten bahsedenler, bunu akıllarında tutmalı. Pandora’nın kutusunu açacaklar” diye konuştu. Yunan mitolojisine dayanan ‘Pandora’nın kutusu’ ifadesi nasıl sonuçlanacağı belli olmayan kötülüklerin dünyaya yayılabileceği anlamında kullanılıyor.

TRUMP’A HOŞGÖRÜ

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk tekliflerini reddeden ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’yı kastederek “Kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın” sözlerinin hakaret içermediğini belirtti. Trump’ın kendine özgü konuşma tarzı ve dilinin olduğunu söyleyen Peskov, “Biz, oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz” dedi.