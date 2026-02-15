Rusya’dan sosyal medyaya kilit

Haberin Devamı

RUSYA’nın 2022 yılında Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleyle Batı ile gerilen ilişkiler internete de taşındı. Rusya tarafından WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook, YouTube ve hatta kurucusu Rus asıllı olan Telegram sosyal medya programlarına erişim ya tamamen kesildi veya sadece saatler süren geciktirilmiş mesajlaşmada kullanılabilir hale geldi.

KADEMELİ OLARAK KESİLDİ

Rusya’da batı kökenli sosyal medya programlarına kilit vurulması 10 Şubat tarihinde hız kazandı. İlk önce WhatsApp ve ardından YouTube Rusya topraklarında tamamen erişilmez hale geldi. 12 Şubat’ta ise Telegram’a sıra geldi. Rusya’da internet trafiğini ve haberleşmeyi kontrolü altında tutan “Roskomnadzor” (Rusya Denetim Komitesi), Batılı sosyal medyanın terörizm ve mali suçlar işlemek için kullanıldığı gerekçesini öne sürdü. Rusya’nın kendi iç güvenliğini sağlamak için “Egemen İnternet” kavramına geçiş yaptığı vurgulandı.

ALTERNATİF HABERE SANSÜR

Rusya’yı terk eden sivri dilli muhaliflerden gazeteci Aleksander Nevzorov, Rus halkının tek alternatif haber alma kanallarının sosyal medya olduğuna işaret ederek “Birçok muhalif yayın farklı Rusya gerçeklerini sosyal medya üzerinden kurdukları haber kanalları üzerinden yayınlıyordu. Kremlin Sarayı’nın Rusya’da internete kilit vurması işte bu farklı sesleri susturmak amacı taşıyor” yorumunda bulundu.

BİP KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

DÜNYADA önde gelen haberleşme programlarının Rusya’nın “Ulusal Alan Adı” (DNS) sisteminden silinmesiyle halk alternatif arayışa koyuldu. Rusya’da kullanımı yasaklanmayan programlar arasında geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Türkiye merkezli ve Turkcell tarafından geliştirilen BİP dikkatleri çekmeye başladı. BİP yanı sıra mesajlaşma programı olarak IMO ve Zangi de kullanılmaya başlandı.

BEŞ ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA: RUS MUHALİF NAVALNİ KURBAĞA ZEHRİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

RUS muhalefetinin önde gelen isimlerinden Aleksey Navalni’nin, Şubat 2024’te Sibirya’da tutukluyken hayatını kaybetmesiyle ilgili beş ülkeden ortak açıklama geldi. Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa ve Hollanda hükümetleri tarafından yapılan açıklamada 47 yaşında hayata gözlerini yuman Rus aktivistin kurbağa zehrinden türetilmiş, ‘epibatidin’ adlı son derece güçlü bir toksinle öldürüldüğü belirtildi.

MORFİNDEN 200 KAT GÜÇLÜ

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Bu ölümcül zehri Navalni’ye hapisteyken uygulayabilecek tek güç Rus devletidir” dedi. Cooper, konferans kapsamında Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ile de bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da söz konusu zehrin, morfinden 200 kat daha güçlü olduğunu, nefesi ve kasları felç ederek, kurbanı acı içerisinde boğduğunu aktardı. Uzun zamandır eşinin hapishanede zehirlendiğini savunan Yulia Navalnaya da yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlk günden beri eşimin zehirlendiğinden emindim. Artık bunun kanıtı var” dedi.

‘BATI’NIN UYDURMASI’

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, analiz sonuçları sunulmadığı sürece bu tür söylemlerin “Batı’nın dikkat dağıtma çabası” olduğunu söyledi. Zaharova, “Analiz sonuçları sunulduğunda biz de resmi açıklamamızı yaparız” yorumunu yaptı.

ZELENSKİ: PUTİN SAVAŞIN KÖLESİ OLDU

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘savaşın kölesi’ olduğunu öne sürdü. Zelenski, “Ukrayna’da kimse (Putin’in) halkımızı bırakacağına inanmıyor, ancak o diğer Avrupa ülkelerini de bırakmayacak, çünkü savaş fikrinden vazgeçemiyor. Kendini çar olarak görüyor olabilir, ancak gerçekte o savaşın kölesi” dedi.

‘HEP UKRAYNA’DAN TAVİZ İSTENİYOR’

Vladimir Putin’in uzun yaşaması halinde barış olsa bile savaşın ülkesine geri dönebileceğini söyleyen Zelenski, bu nedenle Ukrayna’ya ‘gerçek güvenlik garantileri’nin verilmesi gerektiğini tekrarladı. 17-18 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde sürecek olan görüşmelere dikkat çeken Zelenski, “Üçlü görüşmelerin ciddi içerikli ve hepimiz için yararlı olmasını içtenlikle umuyoruz, ancak dürüst olmak gerekirse, bazen tarafların tamamen farklı konulardan bahsettiği hissine kapılıyoruz. Amerikalılar sıklıkla tavizler konusuna geri dönüyor ve çok sıkça bu tavizler Rusya için değil Ukrayna için konuşuluyor” dedi. Zelenski, Ukrayna’ya silahların daha hızlı bir şekilde verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.