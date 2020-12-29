Rusya’dan şoke eden ölüm istatistiği açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, 2020’de Rusya’da gerçekleşen ölümlerin %80' inden fazlasının koronavirüs ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Rusya’da koronavirüse bağlı ölüm sayısının daha önce bildirilenden üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Golikova'nın açıklamasından önce Rusya'da toplam 55.827 kişi koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Başbakan Yardımcısı'nın açıklamasından sonra bu sayı 186.000 olarak revize edildi.

Virüse bağlı ölümleri bildirirken ülkeler farklı yöntemler kullanıyor ve bu durum uluslararası karşılaştırmaları zorlaştırıyor.

Rusya daha önce koronavirüse bağlı ölüm sayılarını, ölümlerden sonra yapılan otopsilerin ardından bildirdiği için eleştirilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni rakamlar Rusya'nın koronavirüs ölüm oranı 335.000 ölümle ABD ve 192.000 ile Brezilya'dan sonra dünyanın üçüncü en yüksek oranı.

Ülkede bugüne kadar 3,1 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, 2020'nin ilk 11 ayında ölüm oranlarının bir önceki yıla göre %13,8 daha yüksek olduğunu söyledi. Bu, 186.057'den fazla ölümün doğrudan veya dolaylı olarak koronavirüsle bağlantılı olduğu anlamına geliyor.

Başbakan Yardımcısı Golikova, Rus hükümetinin ölüm verilerini hiçbir gizlemediğini söyledi. "Meydana gelen ölüm oranındaki bu artışın %81'inden fazlasının Kovid-19'a ve virüsün etkilerine atfedilebileceğine dikkat çekmek istiyorum." Dedi.

Ayrıca, Rusya'da koronavirüsle bağlantılı ölümlerin Kasım ayında bu yılın herhangi bir dönemine göre daha yüksek olduğunu ve Kasım ve Aralık’ın önceki aylardan daha kötü olduğunu, çünkü sonbahar ve kış döneminde koronavirüse bağlı ölümlerin ve mevsimsel hastalıkların arttığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin sağlık sistemini virüsle mücadelede dünyanın geri kalanından daha etkili olduğunu ancak ülkenin birçok bölgesindeki hastaneler, hasta sayısındaki artışla başa çıkmak için olağanüstü çabalar sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmamasına rağmen Beyaz Rusya, Arjantin ve Macaristan'a ihraç edilen Sputnik V aşısına umutlarını bağladı.

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