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Rusya'dan 'savaş kokulu' traş losyonu
Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kurulan Rus savunma şirketi bir savaş uçağının kokpiti gibi kokan bir tıraş losyonu üretti
LOSYON CAM, DOĞAL DERİ VE METAL KOKUYOR
Devlet destekli savunma grubu Rostec'in sözcüsü, parfümün uçağın gövdesinin, motorlarının ve kokpitinin yapımında kullanılan cam, doğal deri ve metal kokularını birleştirdiğini açıkladı.
Tanıtım çalışmalarında 'Şah mat' tıraş losyon şişeleri siyah bir satranç tahtası üzerinde modellendi.
PUTiN 'YENİLMEZ' OLARAK TANIMLADI
2023 yılına kadar gökyüzüne çıkmasını hedeflenen 'Şah-Mat' uçağı ses hızının 1,8 katı hızında uçabilir.
ABD ve Kiev, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile Moskova'nın ülke sınırına yakın bir yerde yığınak yaptığını ve Ukrayna'yı yakın zamanda işgal etmeyi planladığını duyurmuşlardı.