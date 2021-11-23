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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 11:01 | 

Rusya'dan 'savaş kokulu' traş losyonu

Putin tarafından kurulan Rus savunma firması, savaş uçağı kokpiti gibi kokan tıraş losyonu üretti. Adını Rusya'da üretilen ve Putin'in 'yenilmez' olarak tanımladığı bir savaş uçağından alan losyon 'cam, doğal deri ve metal' kokuyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kurulan Rus savunma şirketi bir savaş uçağının kokpiti gibi kokan bir tıraş losyonu üretti
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Adını Rus lider tarafından bu yılın başlarında tanıtılan gizli bir jetten alan 'Şah Mat' kokusunun piyasaya sürülmesi tam da Moskova ile Batı arasında artan askeri gerilimlerin ortasında geldi.
3LOSYON CAM, DOĞAL DERİ VE METAL KOKUYOR

LOSYON CAM, DOĞAL DERİ VE METAL KOKUYOR

Devlet destekli savunma grubu Rostec'in sözcüsü, parfümün uçağın gövdesinin, motorlarının ve kokpitinin yapımında kullanılan cam, doğal deri ve metal kokularını birleştirdiğini açıkladı.
4SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ancak ürün sosyal medyada alay konusu oldu Twitter'da bir kişi, 'Lütfen birisi bana camın nasıl koktuğunu söylesin, kulağa çok abes geliyor' dedi.
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Tanıtım çalışmalarında 'Şah mat' tıraş losyon şişeleri siyah bir satranç tahtası üzerinde modellendi.
6AYNI İSİMDEKİ UÇAK REKLAMINDA YER ALDI

AYNI İSİMDEKİ UÇAK REKLAMINDA YER ALDI

Aynı adı taşıyan uçağın yer aldığı kokunun tanıtım videosunda "Çoğunluk tereddüt ederken, dünyayı değiştiren bir avuç insan var. Çoğunluk kurallarına göre oynarken, birkaçı kuralları kendilerine uyacak şekilde yeniden yazıyor." ifadeleri dikkat çekti.
7PUTiN YENİLMEZ OLARAK TANIMLADI

PUTiN 'YENİLMEZ' OLARAK TANIMLADI

2023 yılına kadar gökyüzüne çıkmasını hedeflenen 'Şah-Mat' uçağı ses hızının 1,8 katı hızında uçabilir.
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3 bin kilometre menzile ve 7.400 kg taşıma kapasitesine sahip. Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı uçak Rusya'nın büyüyen bir cephaneliğin sadece bir parçası.
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ABD ve Kiev, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile Moskova'nın ülke sınırına yakın bir yerde yığınak yaptığını ve Ukrayna'yı yakın zamanda işgal etmeyi planladığını duyurmuşlardı.
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Rusya ayrıca, bu ayın başlarında Belarus-Polonya sınırında patlak veren göçmen krizinin arka planında olduğu suçlamaları ile karşı karşıya kalmıştı.
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Yaşanan tüm bu gerilimlerin ortasında gelen 'Savaş kokulu' losyon reklamı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi
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