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Rusya'dan şaşırtan aşı hamlesi! 234 yıl önceki mektup ortaya çıktı

#RUSYA#Koronavirüs#Kovid-19
Rusyadan şaşırtan aşı hamlesi 234 yıl önceki mektup ortaya çıktı

Rusya yönetimi giderek artan vaka sayıları sonrası düşük aşılama oranı için harekete geçti ve çarpıcı bir hamle yaptı. Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina'nın bundan 234 yıl önce yazdığı ve aşı çağrısı yaptığı mektubu 30 Kasım'a kadar Moskova'da sergilenecek.

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Kışın gelmesi ile artan koronavirüs vakaları ile başa çıkmaya çalışan Rusya'da tüm çabalara rağmen aşılama oranları hala düşük. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandemiyi kontrol altına almak için yaptığı tüm konuşmalarda halkı aşı olmaya çağırıyor.

HALKI AŞIYA İKNA İÇİN 234 YILLIK MEKTUBU ORTAYA ÇIKARDILAR

Moskova yönetimi insanları aşı olmaya ikna etmek için çarpıcı bir hamle yaptı ve Büyük Katerina'nın 234 yıl önce çiçek hastalığıyla mücadele için 'aşının ana silah' olduğunu belirttiği mektubunu ortaya çıkardı.

20 Nisan 1787 tarihli mektupta Büyük Katerina, Küçük Rusya'nın baş valisi Kont Pyotr Rumyantsev'e etkili bir aşı kampanyasının nasıl organize edileceğine dair talimatlar veriyor.

Rusyadan şaşırtan aşı hamlesi 234 yıl önceki mektup ortaya çıktı

İmparatoriçenin mektubunda, 'En önemli görevlerimizden biri özellikle sıradan insanlar arasında büyük zarara neden olan çiçek hastalığına karşı aşılamanın başlatılması olmalıdır.' ifadeleri dikkat çekiyor.

DÖNEMİ İÇİN GERÇEK DIŞI BİR AŞI KAMPANYASI DÜZENLEMİŞTİ

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Müzayede evinin eş direktörü Yekaterina MacDougall'a göre imparatoriçe o dönemde insanların aşı yaptırmaları için 'gerçek dışı' bir propaganda kampanyası düzenlemişti, ancak 'Rus halkının buna isyan edeceğini bildiği için' aşıları zorunlu kılmamıştı.

Rusyadan şaşırtan aşı hamlesi 234 yıl önceki mektup ortaya çıktı

DEĞERİ 1.2 MİLYON STERLİN

Özel bir koleksiyonda tutulan mektup, 30 Kasım'a kadar Moskova'da sergilenecek ve ardından 1 Aralık'ta Londra'da satışa sunulacak. Mektup ve portrenin toplam değerinin 1,2 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE ÖLÜM REKORLARI

Rusya’da son 3 günde peş peşe günlük ölüm rekorları kırıldı. Rusya hükümeti salgınla mücadele merkezi resmi açıklamasına göre dün ülkede 1254 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Bu sayı tüm gözlem süresinin yeni rekoru oldu.

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#RUSYA#Koronavirüs#Kovid-19

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