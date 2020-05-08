Rusya’dan rekor üzerine rekor

Rusya, Avrupa ve ABD’den sonra salgının zirve yaptığı yeni bölge haline geldi, ülke Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak vaka sayısında dünya beşincisi oldu. Dün itibariyle son 24 saatte Rusya’da 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam sayı 177 bin 160’a ulaştı. Ölümler ise vaka sayısına göre düşük. Dün 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 1.625 oldu.

Ülkede salgın önlemlerinin pazartesiden itibaren kademeli olarak gevşetileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda başkent Moskova’daki fabrikalar ve inşaat firmalarının çalışmalarına salı günü başlaması bekleniyor. Buna karşın okullar, hizmet sektörü ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Mevcut tedbirlerin vaka sayılarının rekor düzeye eriştiği bir dönemde gevşetilmeye başlaması eleştirilere neden oluyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kriz yönetiminde kesin adımlar atmaktan kaçınmasının, Rus liderin imajına zarar verdiği yorumları yapılıyor.

‘300 BİN’ AÇIKLAMASI

Salgınla ilgili federal merkezin ilan ettiği istatistiklerden farklı olarak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin daha acı bir tablo çizdi. Başkentteki gerçek koronavirüs vaka sayısının 300 bin civarında olduğunu söyleyen Sobyanin, “Kendimizi aldatıp avutmayalım. Tedbirleri gevşetmek değil, daha da sertleştirmemiz lazım. Gerçekler acı. Artan test sayısından yola çıkarak bizim hesaplarımıza göre Moskova’da 300 bin civarında virüs bulaşmış kişi var. Bu sayı ABD’nin New York şehrindeki duruma yakın. Moskova’da maske ve eldiven takma mecburiyeti getiriyorum” dedi. Moskova’da resmi vaka sayısı 92 bin 676, can kaybı ise 905.

KREMLİN ‘ÖRTBAS’ EDİYOR

Rusya’da Putin’e en sert muhalefeti sergileyen Aleksey Navalniy, Kremlin Sarayı’ndan gelen açıklamalara inanmıyor. Rusya yönetiminin tavrını Sovyet dönemi propagandasına benzeten muhalif lider, “Bunlar ülkeyi salgından kurtarmak yerine gerçekleri örtbas etmekle meşgul. Ölüm oranı Belçika’da yüzde 16, Almanya’da yüzde 4 seviyelerinde gerçekleşirken bizdeki rakam yüzde 0.9. Rusya’da virüs bulaşanların tamamı herkül olsa bile böyle bir ölüm oranı çıkmaz. Sadece doktorların, yönetimden bağımsız olarak yayınladıkları listeye göre şu ana kadar 113 doktor koronavirüsten hayatını kaybetmiş durumda” iddialarını ortaya attı.

Muhalefetin düşük ölüm oranına ilişkin iddialarına Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar başhekimlerinden Elena Mallinikova yanıt verdi. Mallinikova açıklamasında, “Rusya’da gözlenen düşük ölüm oranı erken teşhis ve başarılı tedaviden kaynaklanıyor. Rusya’da virüs bulaşmış kişilerin yarıdan fazlası hastalığı hafif geçiriyor. Ortalama yaş da 45’in altında. Şaşırtıcı bir durum yok” dedi.

ABD’DEN YARDIM TEKLİFİ

Bu arada Putin ile telefonda görüşen Trump, Rusya’ya yardım teklif etti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Amerikan tarafı Rusya’ya tıbbi ekipman göndermeyi teklif etti” denildi. Beyaz Saray da, “Başkan, Rusya dahil ihtiyacı olan her ülkeye yardım etmeye hazır” diyerek teklifi teyit etti.

EKONOMİSİ DE BÜYÜK ZARAR GÖREBİLİR

Enerji ihracatı ve silah satışının önemli yer kapladığı Rus ekonomisinin, koronavirüse karşı önlemler nedeniyle zor bir döneme girmesi bekleniyor. Rusya’nın daha önceki yıllarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği ve bir kısmını Ulusal Varlık Fonu’na aktardığı, Nisan 2020 itibarıyla 165 milyar dolar seviyesinde olan gelirlerini kullanmaya başlaması bekleniyor. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI’nin nisanda bir önceki aya kıyasla 24.9 puan azalarak 12.2 puana gerilediğini açıkladı. Rusya’da imalat sanayi PMI da aynı dönemde 16.2 puan düşüşle 31.3 puana gerilemişti. Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini bekliyor. Ancak devam eden salgın nedeniyle küçülmenin daha büyük bir oranda gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.