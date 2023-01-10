Rusya'dan peş peşe sert açıklamalar... Adını koydular: NATO ile savaşıyoruz!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Rusya'dan dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen iki açıklama geldi.

Putin'i 1970'lerden beri tanıyan eski Sovyet casusu, Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi olarak görülüyor. Patrushev Putin'in sağ kolu olarak da anılıyor.

Başkan Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya'nın Ukrayna'da NATO ile savaşta olduğunu duyurdu.

Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna'daki olaylar Moskova ile Kiev arasındaki bir çatışma değil. Bu Rusya ile NATO özellikle ABD ve İngiltere arasındaki askeri bir çatışmadır.'

Nikolai Patrushev (ortada) Rusya Devlet Başkanı Putin ile... (Fotoğraf: AFP)

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Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Patrushev Batı'nın nihai amacını da açıkladı.

Patrushev, 'Batılıların planı Rusya'yı parçalamaya devam etmek ve sonunda onu dünyanın siyasi haritasından silmek' dedi.

ŞOYGU'DAN GÖZDAĞI GİBİ AÇIKLAMA

Bu açıklama dünyanın gündemine birinci sıradan girerken Rusya'dan gözdağı gibi yeni bir çıkış daha geldi.

Rusya Savunma Bakanı 'Nükleer silah geliştirmeye devam edeceğiz' diyerek Rusya'nın nükleer caydırıcılığını sürdüreceği mesajını verdi.

Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelmesi pek çok askeri uzman tarafından kâbus senaryosu olarak nitelendiriliyor.

Rus bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Nükleer kalkan, devletimizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ana garantörü olduğundan ve olmaya devam ettiğinden, nükleer üçlüyü geliştirmeye ve savaşa hazır olmaya devam edeceğiz.'

Öte yandan Ukrayna son 24 saatte 710 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada savaşın başından beri öldürülen Rus askerlerinin sayısı ise 112 bin 470 olarak açıkladı.

Rusya uzun bir süredir askeri kayıpları ile ilgili güncelleme yayınlamadı.