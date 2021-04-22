Rusya’dan PCR hamlesi: Türkiye’den dönenlere çifte test zorunluluğu

Türkiye’den dönen Rus vatandaşları, ülkeye girişte negatif test ibraz etmelerinin yanı sıra, dönüşten 5 gün sonra da Rusya’da aynı testi tekrarlamak zorunda. Genelgeye göre Türkiye ve Tanzanya’dan ülkeye dönüş yapan Rus vatandaşları, ilk PCR testini girişte gösterecek. Aradan 5 gün geçtikten sonra da yeni bir test yaptırarak negatif sonucu Rusya Devlet Hizmetleri’nin internet sitesine işlemesi gerekecek.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara