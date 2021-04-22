Rusya’dan PCR hamlesi: Türkiye’den dönenlere çifte test zorunluluğu
Türkiye’ye yönelik uçuşlara kısıtlama getiren Rusya, Türkiye’den tahliye edilecek kendi vatandaşlarına çifte PCR testi uygulayacak.
Türkiye’den dönen Rus vatandaşları, ülkeye girişte negatif test ibraz etmelerinin yanı sıra, dönüşten 5 gün sonra da Rusya’da aynı testi tekrarlamak zorunda. Genelgeye göre Türkiye ve Tanzanya’dan ülkeye dönüş yapan Rus vatandaşları, ilk PCR testini girişte gösterecek. Aradan 5 gün geçtikten sonra da yeni bir test yaptırarak negatif sonucu Rusya Devlet Hizmetleri’nin internet sitesine işlemesi gerekecek.
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