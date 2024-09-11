Rusya’dan, Pasifik’ten Akdeniz’e dev tatbikat... 400 gemi 120 savaş uçağı

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ÇİN DE KATILACAK



Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre, stratejik kuvvetler “Ocean-2024” (Okyanus 2024) tatbikatı Pasifik Okyanusu, Kuzey Buzul Denizi, Baltık Denizi, Hazar ve Akdeniz sularında gerçekleşecek. 90 bin personelin katılacağı tatbikata irili ufaklı 400 savaş gemisi, 120 savaş uçağıyla 7 bin çeşit silah dahil olacak. Rusya’nın gövde gösterisi tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek. Rusya benzer bir tatbikatı daha iki ay önce 300 savaş gemisi katılımıyla gerçekleştirmişti. “Ocean-2024” savaş oyunlarının hemen sonrasında Rusya ile Çin ortaklaşa “North-Joint 2024” tatbikatına başlayacak. NATO da yıl sonuna kadar Rusya’ya yakın bölgelerde 12 tatbikat düzenleyecek. Almanya’da “Steadfast Foxtrot 24” ile başlayacak NATO tatbikatları zinciri Finlandiya, Estonya, Letonya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Kasım ayında Türkiye’de “Mavi Balina-24” ile sona erecek. m Nerdun HACIOĞLU