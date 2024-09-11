×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’dan, Pasifik’ten Akdeniz’e dev tatbikat... 400 gemi 120 savaş uçağı

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Çin#Tatbikat
Rusya’dan, Pasifik’ten Akdeniz’e dev tatbikat... 400 gemi 120 savaş uçağı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Rusya ile Batı arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tüm güvenlik alanlarında görülmedik gerilim yaşanırken, Rusya ani bir kararla Pasifik okyanusundan Akdeniz’e kadar görülmedik boyutta deniz tatbikatı başlattığını ilan etti.

Haberin Devamı

ÇİN DE KATILACAK

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre, stratejik kuvvetler “Ocean-2024” (Okyanus 2024) tatbikatı Pasifik Okyanusu, Kuzey Buzul Denizi, Baltık Denizi, Hazar ve Akdeniz sularında gerçekleşecek. 90 bin personelin katılacağı tatbikata irili ufaklı 400 savaş gemisi, 120 savaş uçağıyla 7 bin çeşit silah dahil olacak. Rusya’nın gövde gösterisi tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek. Rusya benzer bir tatbikatı daha iki ay önce 300 savaş gemisi katılımıyla gerçekleştirmişti. “Ocean-2024” savaş oyunlarının hemen sonrasında Rusya ile Çin ortaklaşa “North-Joint 2024” tatbikatına başlayacak. NATO da yıl sonuna kadar Rusya’ya yakın bölgelerde 12 tatbikat düzenleyecek. Almanya’da “Steadfast Foxtrot 24” ile başlayacak NATO tatbikatları zinciri Finlandiya, Estonya, Letonya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Kasım ayında Türkiye’de “Mavi Balina-24” ile sona erecek. m Nerdun HACIOĞLU

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Çin#Tatbikat

BAKMADAN GEÇME!