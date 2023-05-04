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Rusya'dan ortalığı karıştıran açıklama! 'Suikast girişiminin arkasında ABD var'

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#Rusya#Kremlin#Saldırı
Rusyadan ortalığı karıştıran açıklama Suikast girişiminin arkasında ABD var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:55

Kremlin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı iddia edilen İHA saldırılarının arkasında ABD olduğunu öne sürdü.

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Kremlin'den dün yapılan açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'daki Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunulduğu, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelendirildiği duyuruldu.

Açıklamada Putin'in saldırı sırasında Kremlin'de olmadığı belirtilerek, "Terör saldırısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Çalışmaları programa uygun olarak devam ediyor. Bu saldırıyı, 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde gerçekleştirilen planlı bir terör saldırısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya, uygun gördüğü zamanda ve uygun şekilde bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denildi.

UKRAYNA SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ

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Kremlin'in üzerinde alev topu gibi patlayan İHA'ların görüntüleri sostal medyada yayınlanırken Ukrayna söz konusu saldırı ile bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Kremlin Sarayı’na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna’nın olduğu yönündeki iddialarını reddederek, “Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" dedi.

RUSYA SUÇLUYU AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Kremlin Sarayı’na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna’nın olduğu yönündeki iddialarını doğrulayamadıklarını ve şüpheyle yaklaştıklarını ifade ederken bugün Kremlin'den gelen açıklama ortalığı karıştırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’e gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür saldırılarla ilgili kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor" ifadesini kullandı.

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#Rusya#Kremlin#Saldırı

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