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Rusya'dan nükleer silah kullanma tehdidi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Kaliningrad#Nükleer Tehdit
Rusyadan nükleer silah kullanma tehdidi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 16:31

Rusya, Kaliningrad eksklavına yönelik olası bir saldırıya nükleer silahlarla yanıt vereceğini bildirdi. NATO'nun Kaliningrad'ı hedef alabileceğine ilişkin iddialara yanıt veren Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Batılı ülkelerin bölgede başlatacağı çatışmaya sert karşılık verileceğini kaydetti.

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Rusya, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceğini belirtti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz basınında Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilişkin yer alan haber ve yorumlar değerlendirildi.

Rusyadan nükleer silah kullanma tehdidi

'SONUÇLARA HAZIR OLUN'

Açıklamada, The i Paper'da yayımlanan makalede NATO'nun Kaliningrad'ı ablukaya alabileceği ya da bölge üzerindeki Rus egemenliğini tanımaktan vazgeçebileceği yönündeki ifadelerin yer aldığı belirtildi. Rusya, Kaliningrad'a saldırması halinde NATO'nun bu kararın sonuçlarına hazır olması gerektiğini ifade etti.

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Sky News'in yakın zamanda yayımlanan "The Wargame" adlı mini dizisinde de varsayımsal saldırı ihtimalinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kaliningrad'ı abluka altına alma veya saldırı düzenleme planlarını savunanlar, bunun sonuçları konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıdır." denildi.

Rusyadan nükleer silah kullanma tehdidi

Rusya'nın Kaliningrad'a konuşlu Mig-31 savaş uçakları

'TÜM ARAÇLAR DEVREYE SOKULUR'

Açıklamada, Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri eyleminin, "nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar devreye sokularak karşılık bulacağı" vurgulandı.

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Öte yandan Rusya'nın, NATO ve Avrupa ile çatışma arayışında olmadığı ve saldırma niyeti bulunmadığını defalarca açıkça ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak herhangi biri böyle bir çatışmayı başlatmayı seçerse, Rusya'nın buna uygun şekilde karşılık vereceği konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalılar." ifadeleri kullanıldı.

Rusyadan nükleer silah kullanma tehdidi

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KALİNİNGRAD EKSKLAVI

Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde, Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad, önemli bir jeostratejik nokta olarak gündemde yer alıyor. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle eksklavların stratejik durumu tekrar gündeme geldi.

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Komutanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad bölgesinden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi. Helikopterin Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad'dan kalktığı iddiası, bölgeyi yeniden tartışma konusu haline getirdi.

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Rusyadan nükleer silah kullanma tehdidi

EKSKLAV NE DEMEK

Eksklav kavramı, uluslararası ilişkilerde bir devletin ana topraklarının coğrafi olarak bağlantısı kesilmiş yerleri tanımlamak için kullanılıyor. "Ana topraktan kopuk ülke parçası" olarak da nitelendirilen eksklav topraklar, eskiden ana devletle kopukluk nedeniyle dezavantajlı durumlara neden olabilirken, bugün teknoloji ve ulaşımın gelişmesiyle sahip olan devlet için önemli jeopolitik avantajlar oluşturuyor.

Modern uzun menzilli füze, hava savunma ve İHA sistemleri stratejik konumdaki eksklavların askeri önemini artırabiliyor. Bu bağlamda, Rusya'nın eksklavı olan Kaliningrad bölgesinin, olası Moskova-Batı çatışmasında Avrupa ülkeleri için risk teşkil edebileceği bildiriliyor.

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#Rusya#Kaliningrad#Nükleer Tehdit

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