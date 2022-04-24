Rusya'dan nükleer gözdağı... Satan 2 için beklenen açıklama geldi!

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzeler ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Rogozin Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

İngiliz basını füzelerin söz konusu bölgeye sonbaharda konuşlandıracağını duyurdu.

'İNGİLTERE'Yİ HARİTADAN SİLEBİLİR'

Aynı haberlerde Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu bilgisine yer verildi.

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Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

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PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.