Rusya'dan 'nükleer felaket' uyarısı: Zelenski, Rusya'nın buğday gemisine saldırdığını açıkladı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğini hatırlatan Lavrov, bu dönemde Rus sivil unsurlarına yönelik saldırıların arttığını belirtti. Rus ordusunun halihazırda Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden atmaya devam ettiğini söyleyen Lavrov, Kursk Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) duruma değinerek, "Kursk NGS'nin etrafındaki durum çok gergin." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santraline de saldırılar düzenlediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 11 Ağustos'ta saldırı düzenlemesi sonucu burada yangın çıktı. Yangında santralin iki soğutma kulesinden biri hasar gördü. Bu ciddi bir durum. Batı bu duruma önem vermedi. Elindeki kuklaların eylemleri, Çernobil gibi nükleer felakete yol açabilir. Bundan öncelikle Avrupa zarar görür."

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"BATI, UKRAYNA'NIN EYLEMLERİNİ DESTEKLİYOR"

Batı'yı Ukrayna'nın eylemlerine destek vermekle suçlayan Lavrov, NATO'nun Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar sağladığını, askeri uzay istihbarat verilerini aktardığını, Rusya'daki altyapı tesislerine saldırıları koordine ettiğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara uzun menzilli silahlarla saldırmasına yönelik kısıtlamaların Batılı ülkelerce kaldırılması ihtimalini de değerlendirerek, "Bu konudaki kararın çoktan alındığından şüphemiz yok. Ancak bu kararı güzel şekilde kamuoyuna sunmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Ukrayna istihbaratının, Rusya'da terör eylemleri düzenlemek için terör örgütlerini kullandığını ileri süren Lavrov, "Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Heyet Tahrir Şam militanlarını yanlarına çekmek için Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğuna dair bilgilere sahibiz. Bunları planladıkları operasyonlarda kullanmak istiyorlar." dedi.

Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna krizinin siyasi diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu, "dürüst diplomasiye hazır olunduğunu görmediklerini" söyledi.

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UKRAYNA: RUSYA, KARADENİZ'DE BUĞDAY YÜKLÜ KARGO GEMİSİNE FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Karadeniz'de Mısır'a gitmekte olan buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'de sivil bir gemiye saldırdığını öne sürerek "Mısır'a gitmekte olan buğday kargosuna bir Rus füzesi isabet etti. Bugün Karadeniz'de gerçekleşen saldırıda Ukrayna kara sularını terk ettikten hemen sonra sıradan bir sivil gemi hedef alındı. İlk belirlemelere göre can kaybı kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gıda güvenliğine küresel çapta katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenski, "dünyada onlarca ülkenin iç istikrarı ve geçim kaynaklarının gıda ihracatı koridorlarının normal ve sorunsuz çalışmasına bağlı olduğunu" aktardı.

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Zelenski, limanlarını, Karadeniz'i ve küresel pazara gıda tedarikini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hayatları korumak Ukrayna için gerçek bir önceliktir ve bu, her ülke için öncelik olmalıdır. Dünyanın tepkisini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı."

Devlet Başkanı Zelenski ayrıca, bir diğer paylaşımında da bugün Rusya'nın Donetsk bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin insani misyonuna ait araçlara saldırı düzenlediğini ifade ederek saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.