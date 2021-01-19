DHA
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Rusya'dan Norveç'e gözdağı! 'Olumsuz sonuçlara neden olur'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Norveç’i, Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal basın toplantısında Norveç’in ve NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Lavrov, söz konusu uyarıyı Norveçli mevkidaşı Ina Eriksen Soreide’ye de yaptığını ifade etti.
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