MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan Navalni gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi
GeriDünya Rusya'dan Navalni gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Navalni gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan Navalni gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi
Abone Olgoogle-news

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen gösterileri destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, devlet kanalı Perviy'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, sosyal medya üzerinden, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni yanlılarının protesto gösterilerini destekleyen paylaşımlar yaptığını anımsattı.

Söz konusu paylaşımları "Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçilisi John Sullivan'ın bakanlığa çağrıldığını söyledi.

ABD'yi, Rus yasalarına uymaya davet ettiklerini belirten Zaharova, "ABD tarafına protesto notası verildi." dedi.

ABD'li bazı internet şirketlerinin, gösterilerle ilgili "yalan" bilgiler paylaştığını vurgulayan Zaharova, bu iddiaların da inceleneceğini dile getirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, geçen hafta sosyal medya üzerinden, ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

NAVALNİ'NİN SERBEST KALMASI İÇİN DÜZENLENEN PROTESTO GÖSTERİLERİ

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Putin Navalninin iddialarını cevapladı... Film beyin yıkıyor
Putin Navalni'nin iddialarını cevapladı... 'Film beyin yıkıyor!'
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle