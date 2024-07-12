Rusya’dan NATO’ya tepki: Düşmanlık ve gerilim zirvesi

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75. NATO Zirvesi’nde, Ukrayna’ya 43 milyar dolarlık yeni askeri yardım, Ukrayna göklerinde daha sıkı füze kalkanı oluşturulması, F-16 savaş uçakları sevkıyatının başlatılması, yeni uzun menzilli füzelerin teslim edilmesi kararlarının alınması ve son olarak “Kiev’in kaçınılmaz olarak zamanı geldiğinde askeri ittifaka üye olacağının duyurulması” Rusya’yı küplere bindirdi. NATO zirvesinin Avrupa ve ABD’deki muhatapların Ukrayna’da barış istemediğini gösterdiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kuzey Atlantik İttifakı bir güvenlik sağlama aracı değil, bir çatışma aracı” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Peskov, “NATO’nun son Washington zirvesi Rusya’nın düşman ilan edildiğini bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle Ukrayna’nın günün birinde muhakkak ittifaka üye olacağı nihai bildiri metnine yazılmış olması Rusya tarafından kabul edilemez. NATO’yu caydırmak için Rusya karşı önlemler almak zorunda kalacak” dedi.

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‘KARŞI ADIM ATACAĞIZ’

Moskova, NATO zirvesinde “Avrupa güvenlik mimarisinin altüst edildiğini” de öne sürdü. Zirvede ABD’nin başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya yeni taktik füzeler yerleştirme kararı aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rusya böyle bir kararın alınacağını önceden biliyordu. Bizim için sürpriz olmadı. Biz atacağımız karşı adımları çoktan hazırladık bile” açıklamasını yaptı.

PEKİN DE ÖFKELENDİ

-NATO Zirvesi’nin ortak bildirisinde, Çin’in Ukrayna savaşında Rusya’ya verdiği desteğin açıktan suçlanması ve “yaptırım tehdidinde” bulunulması, Pekin’i öfkelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İttifak’ı “kaosu Asya’ya taşımaya çalışmakla” suçlayarak “NATO’nun Çin’in Ukrayna meselesindeki sorumluluğunu abartması mantıksız ve kötü niyetlidir” dedi. Jian, Pekin hükümetinin “Ukrayna konusunda adil ve objektif bir duruş sergilediğini” savundu. İttifak, Ukrayna savaşının başından beri ilk kez doğrudan Çin’i Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’ya “silah bileşenleri ve kritik teknoloji” sağlamakla itham ediyor.