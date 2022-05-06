Rusya'dan NATO'ya 'nükleer savaş' uyarısı... Hangi koşullarda kullanılacağını açıkladı

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Ukrayna'daki savaş can almaya devam ederken dünya nükleer başlıkların devreye girmesinden endişe ediyor.

Rusya'nın ABD büyükelçisi Anatoly Antonov'dan konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Rusya'nın ABD büyükelçisi, NATO'nun nükleer savaş tehdidini yeterince ciddiye almadığını ve gerçekleşirse 'kazanan' olmayacağını söyledi.

Newsweek'e verdiği bir röportajda Antonov, 'NATO'daki politikacılar, nükleer tehdidi açıkça ciddiye almıyor' dedi.

HANGİ KOŞULLARDA KULLANILACAĞINI AÇIKLADI

Antonov, Moskova'nın 'Kitle İmha Silahları'nı (KİS) hangi koşullarda kullanacağını da açıkladı.

Rus diplomat Moskova'nın Rusya ve müttefiklerine karşı KİS kullanımına yanıt olarak, Rusya'ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları kullanabileceğini belirtti.

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'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Öte yandan son dönemde Rus basını Rusya'nın envanterindeki nükleer silahlar ile tepki çeken yayınlara imza atıyor.

Canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini belirtiyor.

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çiziyor.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

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Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

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Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.