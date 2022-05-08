Rusya'dan NATO'ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz

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NATO ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'dan gelen son açıklama ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor.

Daha önce ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzeler hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çeken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, NATO'ya 'nükleer savaş' uyarısında bulundu.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü öne süren Rogozin, 'Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri bizim tarafımızdan yarım saat içinde yok edilecek' dedi.

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'SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR'

Kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan Rogozin sözlerine şöyle devam etti;

'Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamız için çok ağır olur. Dolayısıyla, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel yöntemlerle yenmemiz gerekecek.'

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Sanayinin derhal askeri hedeflere hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini belirten Rogozin,'Böyle bir zafer, tüm ülkenin orduyla tam dayanışması, devlet ekonomisinin seferber edilmesiyle mümkündür' dedi.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Rogozin, geçtiğimiz haftalarda Satan 2 adı verilen füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını açıklamıştı.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

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Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.