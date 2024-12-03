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Rusya'dan NATO çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya #Lavrov#Ukrayna
Rusyadan NATO çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Lavrov, böyle bir duruma Rusya'nın izin vermeyeceğini ifade etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede, Rusya ve Macaristan arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ile uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Lavrov, Ukrayna krizine değinerek, krizin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini aktardı.

Lavrov, “Nedenlerden biri, NATO'nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna'yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması konusuna değinen Lavrov, “Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız” ifadesini kullandı.

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#Rusya#Lavrov#Ukrayna

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