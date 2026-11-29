Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırılarda askeri sanayi tesisleri, elektrik trafo merkezleri ve Karadeniz'de askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen bir ticari geminin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir sigara fabrikasına ait atölyelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üretildiğinin tespit edildiği ve bu alanlara saldırı düzenlendiği bildirildi.

TRAFO MERKEZLERİ VURULDU, KARADENİZ'DE BİR GEMİ HEDEF ALINDI

Dnipro bölgesindeki Dniprodzerjinsk kenti ile Harkov bölgesindeki Krasnopavlivka yerleşiminde bulunan iki elektrik trafo merkezinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu tesislerin Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağladığı belirtildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, Odessa liman kentinin güneybatısında Karadeniz'de seyreden bir kuru yük gemisinin de vurulduğu aktarıldı. Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı ileri sürülen geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin herhangi bir ayrıntı ise verilmedi.

HARKOV'A YÖNELİK SALDIRILARDA 11 KİŞİ YARALANDI

Ukraynalı yetkililer, sigara fabrikasının hedef alındığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmazken, bölge savcılığı Harkov'a düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda bir postane, bir iş yeri ve sokakta park halindeki bazı araçların hasar gördüğü kaydedildi.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da kente yönelik saldırılar sırasında bir sağlık kuruluşuna İHA isabet ettiğini, olayda binanın camlarının kırıldığını ancak yaralanan olmadığını açıkladı.