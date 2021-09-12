Rusya’dan müdahale sinyali mi?

Rusya Savunma Bakanlığı’nın askeri istihbarat servisine yakınlığı ile bilinen “Voennoe Obozreniye” (Askeri gözlem) yayını Moskova’nın son günlerde Suriye kıyılarında savaş gemisiyle denizaltı sayısını ikiye katladığını duyurdu. Tartus Limanı açıklarındaki Rus askeri gücünün aynı anda 32 ‘Kalibar’ seyir füzesi ateşleyebilecek kapasiteye ulaştığının altı çizildi. ‘Kalibar’lar ABD’nin Tomahawk füzelerinin Rusya’daki karşılığı. Harekatla ilgili tarih verilmezken, “Suriye açıklarında savaş nöbeti tutan ‘Rostov’ dizel denizaltıyla ‘Admiral Essen’ firkateynine 12 bin km uzaktaki Pasifik donanmasından iki yeni denizaltıyla bir savaş gemisi daha katıldı. Olası harekatın hedefi İdlib bölgesi. Türkiye denetimindeki bölgede faaliyetleri bir türlü kontrol altına alınamayan envai çeşit terör örgütlerinin karargâhlarına havadan müdahaleyle silah bırakmaları ve Suriye yönetimine teslim olmalarını sağlamak hedefleniyor” denildi.

LAVROV’DAN AÇIKLAMA

Rusya’dan İdlib bölgesi hakkında diplomasi yoluyla da mesaj verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesinde durumun Rusya ile Türkiye arasında 6 Mart 2020 tarihinde yapılan anlaşmalardan henüz uzak bir noktada bulunduğunu söyleyerek, “İdlib bölgesinde terörist gurupların muhalefetten ayıklanması süreci daha bitmedi. Putin ile Erdoğan arasında varılan anlaşmaya son noktanın konması için yapılması gereken daha çok iş var. Türk tarafıyla İdlib konusunda sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

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