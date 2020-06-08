Rusya’dan Mısır’ın Libya planına destek

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ile Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin duyurduğu plan hakkında, “Mısır’ın planı Libya’da taraflar arasında ciddi siyasi diyaloğun başlaması için yapıcı temel oluşturabilir. Desteklenmeye değer” açıklamasını yaptı. Sisi, 8 Haziran’dan itibaren ülke genelinde ateşkes uygulanmasını ve siyasi çözüm için görüşmelere başlanmasını talep ediyor. Bogdanov, “Mısır tarafından açıklanan Libya planını desteklemeye değer görüyoruz. Bu plan Libya’da siyasi çözüm süreci temelini oluşturabileceği görüşündeyiz. Planın birçok maddesi zaten 23 Nisan tarihinde Rusya ile Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih arasında yapılan istişare görüşmelerinde belirlenen unsurları içeriyor” şeklinde konuştu.

Sisi’nin ilan ettiği plana tepki gösteren meşru Trablus hükümeti, darbecilerle herhangi bir görüşme ve pazarlık yapılmayacağını duyurdu. ABD’nin Libya Büyükelçiliği ise, Libya’da 8 Haziran’da ateşkes öngören Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladı.

PARALI ASKER SEVKIYATI

Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan Suriyeli kaynaklar ve Wagner mensupları, Rusya’nın 2019 yılından itibaren Libya’ya Suriyeli paralı asker göndermeye başladığını söyledi. Wagner’in Rus ordusunun gözetimi altında Libya’ya, bir kısmı Suriyeli eski muhalif savaşçıları getirme çabalarını mayıs ayında arttırdığı belirtilirken, bu tarihte yüzlerce Suriyeli savaşçının Hafter cephesinde savaşmak üzere Libya’ya geldiği belirtildi.

HEDEF SİRTE



LİBYA ordusunun Trablus’un tüm idari birimlerini ve Tarhuna kentini ele geçirmesinin ardından ordunun önündeki ilk büyük hedef Sirte kenti. Önceki gün kenti almak için hamle yapan Libya ordusu, yoğun hava saldırılarının ardından şehrin batısına çekilmek zorunda kaldı. Hafter milislerinin desteklediği güçler tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında onlarca Libya askerinin öldüğü belirtiliyor. Daha sonra Libya ordusunun Sirte kentine düzenlediği hava saldırısında, Hafter’e bağlı 10 milis öldürüldü. Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte’ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Libya ordusu önceki gün “Zafer Yolları” adını verdikleri yeni bir harekât başlattıklarını duyurmuştu.