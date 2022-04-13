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Rusya’dan misilleme: ABD Kongresi'nin 398 üyesine yaptırım

#ABD#Rusya#Yaptırım
Rusya’dan misilleme: ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte ABD tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 328 milletvekiline karşı alınan yaptırım kararına Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesine yaptırım kararı aldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin 398 üyesine yaptırım kararı alındığı belirtilerek, “Joe Biden yönetimi tarafından 24 Mart'ta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasının 328 milletvekiline karşı uygulanan Rusya karşıtı yaptırım dalgasına karşılık olarak, daha önce ‘kara listeye’ alınan Rus parlamenterlerle birlikte fiilen tüm parlamento üyelerini kapsadığı dikkate alınarak aynı şekilde ABD Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesine kısıtlamalar getiriliyor. ABD Kongresi'nin alt meclisinin komitelerinin liderliği ve başkanları da dahil olmak üzere bu kişiler Rusya'nın önleme listesine sürekli olarak dahil ediliyor” denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin daha önce yaptırım listesine alındığı bu doğrultuda ismi açıklanan ABD Kongresi'nin 398 üyesinin “karşılıklılık” ilkesi doğrultusunda yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesinin isimlerine yer verilirken, ABD yaptırımlarına karşılık Rusya’nın da karşı önlemlerini daha da genişletilebileceği ifade edildi.

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#ABD#Rusya#Yaptırım

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