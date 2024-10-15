Rusya'dan Mikolayiv bölgesine füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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Mikolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın S-300/400 model füzeleriyle bölgeye saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Mikolayiv bölgesi idari merkezi Mikolayiv şehrine S-300 füzeleriyle saldırdığını kaydeden Kim, "Bir altyapı tesisi, bir restoran kompleksi, ticari yerler, evler ve araçlar hasar gördü. Yangın çıktı, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Saldırı sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vadim Filaşkin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Rusya'nın bölgeye saldırısında 5 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın dün gece Mikolayiv bölgesine "S-300/400" model 7 uçaksavar güdümlü füze, Çernigiv ve Sumi bölgelerine "X-59" tipi 2 füze ve ülke geneline "Şahed" tipi 17 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı aktarıldı.

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Açıklamada, hava muharebesi sonucunda 12 İHA'nın Mikolayiv, Kiev, Odessa, Poltav, Çernigiv, Kirovograd ve Çerkası bölgelesinde düşürüldüğü ifade edildi.