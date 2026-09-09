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Rusya'dan Macaristan'a diplomatik misilleme tehdidi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Macaristan#Ukrayna Savaşı
Rusyadan Macaristana diplomatik misilleme tehdidi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:25

Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "bu eylemlerin yanıtsız kalmayacağını" belirtti. Peskov, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için henüz bir yol haritası oluşturulmadığını ancak Moskova'nın ABD'nin de dahil olacağı üçlü müzakerelere sıcak baktığını kaydetti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair değerlendirmeler yaptı.

Macaristan'ın "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatını sınır dışı etme kararını değerlendiren Peskov, şunları dile getirdi:

"Bu, ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek. Bununla birlikte, ilişkilerimizi daha da geliştirmeye açığız. Buna ilgi duyuyoruz. Rusya-Macaristan ilişkilerinin sahip olduğu değerli birikime herhangi bir zarar verilmesinden yana değiliz. Ancak Macaristan'ın kararına gerekli şekilde karşılık verilecek. Bu eylemler, cevapsız kalmayacak."

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UKRAYNA İÇİN YOL HARİTASI HAZIR DEĞİL

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "kısa zamanda Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir yol haritasının ortaya çıkacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise bunu kamuoyuna açık şekilde tartışmak istemediklerini bildirdi.

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Halihazırda oluşturulmuş bir yol haritasının bulunmadığını ifade eden Peskov, "Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik ortak siyasi irade mevcut. Müzakerelerin gelecekte yeniden başlatılacağını umuyoruz. Amerikan tarafıyla bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusyadan Macaristana diplomatik misilleme tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna ile esir asker değişimi konusundaki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Peskov, ABD ile Rusya arasında da tutuklu takasıyla ilgili temasların sürdüğünü ifade etti.

Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmeleri için imkanın bulunduğunu açıkladı.

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#Rusya#Macaristan#Ukrayna Savaşı

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