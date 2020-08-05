Rusya'dan Lübnan'a tıbbi yardım gidiyor

Rusya'nın TASS Haber Ajansı2nın aktardığı bilgiye göre Rusya hükümeti dün yaşanan korkunç patlama sonrasında Lübnan'a tıbbi malzeme ve doktor gönderecek.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya dayanan habere göre Rusya, 5 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesini ve uzmanlardan oluşan bir doktor ekibini Beyrut'a bir sahra hastanesi kurulmasına yardım amacıyla yollayacak.

Bakanlık ayrıca uzman bir arama kurtarma ekibini de enkazda yürütülecek çalışmalar için Lübnan'a göndereceğini açıkladı.

Rusya Beyrut'ta ayrıca mobil Covid-19 testleri yapılabilmesi için bir mobil laboratuvar kuracak.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Lübnan'da 5 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 65.

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