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Dünya
Rusya, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Rusya’dan Libya’ya yönelik Türkiye açıklaması yapıldı

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Rusya’dan Libya’ya yönelik Türkiye açıklaması yapıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Yapılan görüşmede, Libya’nın da gündeme geldiği ve Birleşmiş Milletler’in siyasi çözüm önerisine destek olmak için iş birliği yapıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya’daki krizin ele alındığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanan Berlin Konferansı kararları temelinde, krizi çözmek için Libya taraflarının da zorunlu katılımı ile çatışmaların derhal durdurulması ve siyasi sürecin yeniden başlaması not edildi” ifadelerine yer verildi.

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