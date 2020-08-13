Rusya'dan Libya açılaması! 'Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak'

Zaharova, bakanlıkta video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya krizine değinen Zaharova, bu meselenin siyasi yollarla çözülmesiyle ilgili taraflarla temas halinde olduklarını aktardı. Zaharova, "Berlin Konferansı kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı, Libya'da kolektif eylemler için temel olmalı." diyerek Libya meselesini Türkiye ile düzenli yapılan çalışma kontakları esnasında ele aldıklarını kaydetti.



Libya meselesi üzerine "Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler"in Ankara'da 21-22 Temmuz'da yapıldığını hatırlatan Zaharova, "İlgili Rus ve Türk kurumları arasında Libya konusunda bir sonraki müzakerelerin başkent Moskova'da ağustos, eylül aylarında taraflar için uygun tarihte yapılması bekleniyor." ifadesini kullandı.





