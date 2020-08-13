MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan Libya açılaması! 'Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak'
GeriDünya Rusya'dan Libya açılaması! 'Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Rusya'dan Libya açılaması! 'Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan Libya açılaması! 'Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak'
Abone Olgoogle-news

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Libya krizine ilişkin müzakerelerin bu ay ya da eylülde yapılacağını söyledi.

Zaharova, bakanlıkta video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya krizine değinen Zaharova, bu meselenin siyasi yollarla çözülmesiyle ilgili taraflarla temas halinde olduklarını aktardı. Zaharova, "Berlin Konferansı kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı, Libya'da kolektif eylemler için temel olmalı." diyerek Libya meselesini Türkiye ile düzenli yapılan çalışma kontakları esnasında ele aldıklarını kaydetti.

Libya meselesi üzerine "Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler"in Ankara'da 21-22 Temmuz'da yapıldığını hatırlatan Zaharova, "İlgili Rus ve Türk kurumları arasında Libya konusunda bir sonraki müzakerelerin başkent Moskova'da ağustos, eylül aylarında taraflar için uygun tarihte yapılması bekleniyor." ifadesini kullandı.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle