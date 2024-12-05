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Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna silahlı kuvvetleri komutanı Albay Pavlo Rozlak hakkında ceza davası açtı.
Rus gazetesi Ria Novosti'de yer alan habere göre Soruşturma Komitesi, Ukrayna'nın saldırılarını yöneten Albay Pavlo Rozlak'ın, yasaklı kitle imha silahı kullandığını iddia etti.
"Ukrayna'nın saldırdığı Kursk bölgesinde, zehirli maddeler içeren yasaklı misket bombaları kullanıldı" denilen komitenin açıklamasında, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 80. ayrı hava saldırı tugayının komutanı Albay Pavlo Rozlak hakkında ceza davası açtı" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Rozlak, Kursk Bölgesi'nde terör eylemi gerçekleştirmek ve Rusya Federasyonu'nun uluslararası bir anlaşmayla yasaklanan kitle imha silahlarını kullanmakla suçlanıyor” denildi.
Rusya Ana Askeri Soruşturma Müdürlüğü'nün soruşturmasında, 11 Ağustos'ta Bolshoe Soldatskoe köyüne yapılan saldırıda Ukrayna tugayının “yasaklanmış boğucu zehirli maddeler içeren 155 milimetrelik misket bombaları” kullanması sonucu en az 20 kişinin yaralandığını belirtildi.
Komite, Rusya'nın Rozlak'ı uluslararası arananlar listesine aldığını söyledi.