Rusya'dan Kursk açıklaması: Ukrayna ilerleyişi durduruldu... Kritik kasaba ele geçirildi!

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiğini açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, karşı saldırı başlattığını bildirdi.

Birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna'nın karşı taarruz başlattığını ifade eden Savunma Bakanlığı, "Rus birlikleri, Su-34 savaş uçakları ile Kursk bölgesinin sınırındaki zırhlı araçlara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kalesine saldırdı" açıklaması yaptı.

Bakanlık, "Dün sabah saatlerinde Kurs bölgesini işgal eden Ukrayna ordusunun ilerleyişi durduruldu" dedi. İstihbarat raporlarını aktardığını belirten Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk'ta 49 binden fazla askerini ve 273 tankını kaybettiğini iddia etti.

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Savunma Bakanlığı ayrıca, gece boyunca süren saldırılarda, Ukrayna'ya ait 12 adet insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı.

"KRİTİK KASABA ELE GEÇİRİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinin yanı sıra Donbass'taki Kurakhovo kasabasının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney grubu birliklerinin taarruzu ile Donbass'ın güneybatı kesimindeki en yoğun nüfuzlu Kurakhovo kasabasını tamanen kurtardı" denildi.

Açıklamada, kasabanın Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olduğu ve Donetsk yönündeki Ukrayna birliklerine gidecek lojistik ile teknik desteği önemli ölçüde engelleyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurakhovo'nun kurtarılmasında, Rus birliklerinin sergilediği başarılı eylemler ile düşman personelinin yüzde 80'i ve 40 tankının yanı sıra toplamda 3 bin adet mühimmat imha edildi" denildi.

"Kurakhovo'nun ele geçirilmesinin ardından birliklerimiz bölgeye girmiş oldu" ifadesi yer alan açıklamada, "Bu durum, Donetsk topraklarının kurtarılma hızını önemli ölçüde arttıracaktır" vurgusu yapıldı.

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NÜKLEER SANTRAL ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR ARTTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) internet sitesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer güç santralinin yakınında iki patlama meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yakınlarındaki korkutan patlamalara ilişkin UAEA, "Yetkililerimiz bugün, Zaporijya nükleer güç santrali yakınlarında, santralin eğitim merkezine İHA saldırısı düzenlendiği haberleriyle aynı zamana denk gelen yüksek sesli patlamalar bildirdi" açıklaması yaptı.

İki patlamanın duyulduğunu belirten UAEA, henüz herhangi bir hasar tespit edildiğine ilişkin bilgileri olmadığını belirtti.

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UAEA, "Ekibimiz ayrıca, nükleer santralin bulunduğu bölgeden birkaç kez makineli tüfek ateşi duyulduğunu aktardı" dedi.

UAEA, santral çevresinde askeri faaliyet yoğunluğunun son 24 saatte artığını vurguladı.