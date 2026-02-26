×
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan Küba uyarısı: Durum gerginleşiyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 13:58

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba konusunda herkesin itidalli davranması gerektiğini vurgulayarak, "Küba ile ilgili durum gerginleşiyor." diye konuştu.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küba'daki duruma ilişkin Peskov, "Küba ile ilgili durum gerginleşiyor. Durumun insani boyutu önemli. Elbette, Küba vatandaşlarının tüm insani sorunları çözülmeli ve buna kimse engel olmamalı. Kadınlar, çocuklar ve diğer Küba vatandaşları sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Adanın güvenliğine gelince, herkesin itidalli davranması ve kışkırtıcı eylemlere girişmemesi çok önemli." dedi.

Peskov, Küba güvenlik timlerinin kara sularında, polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürmesine ilişkin ise "Küba sınır muhafızları bu durumda gerekeni yaptı." açıklamasını yaptı.

Sözcü Peskov, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na ilişkin pozisyonlarını henüz belirlemediklerini bildirdi.

'BÜTÇE AÇIĞI VAR'

Ülkesinin ekonomi alanındaki duruma da değinen Peskov, ülkenin petrol ve doğal gaz alanlarındaki gelirlerinde düşüş yaşandığını belirterek "Gerçekten bütçe açığı var. Ancak bu sorunların çözümüne makroekonomik istikrar yardımcı oluyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu durumu Rus hükümeti ve Merkez Bankası ile istişare ettiğini kaydeden Peskov, genel olarak Rus ekonomisinin istikrarının sağlandığını kaydetti.

#Küba Krizi#ABD-Küba Gerilimi#Vladimir Putin

