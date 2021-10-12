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Rusya'dan koronavirüs açıklaması... Vakalar 1 haftada yüzde 16 arttı

#Rusya#Koronavirüs#Kovid-19
Rusyadan koronavirüs açıklaması... Vakalar 1 haftada yüzde 16 arttı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 16 arttığını bildirdi.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumun kötüleştiğine işaret eden Muraşko, "Ülkede, vakalar son bir haftada yüzde 16 arttı. Ülkenin 11 bölgesinde vakalarda yüzde 30 artış görülüyor." dedi.

Salgın durumunun bölgeye göre değişiklik gösterdiğini aktaran Muraşko, Orenburg, Tataristan ve Başkurdistan'daki salgın durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Muraşko, Rusya'daki hastanelerde Kovid-19 hastaları için yaklaşık 255 bin yatağın ayrıldığını ve bunlardan 235 bininin dolu olduğunu aktardı.

Virüse yakalananların yüzde 12-13'ünün çocuk olduğuna dikkati çeken Muraşko, çocukların aşılanması ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

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SALGIN NEDENİYLE 605 OKUL KAPATILDI

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Popova da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Rusya'nın 77 bölgesindeki vakalarda artış görülüyor. Salgın durumu 8 bölgede stabil." dedi.

Popova, salgın nedeniyle ülkenin 25 bölgesinde 605 okulun kapatıldığı, 26'sında ise kültürel etkinliklerin barkod (QR kod) sistemiyle düzenlenmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Rusya Başbakanı Mişustin ise Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, "43 milyon kişi tam aşılandı. Bu, nüfusun neredeyse üçte biridir." ifadesini kullandı.

Aşılanmanın önemine işaret eden Mişustin, aşılanma sürecinin hızlandırılması yönünde yetkililere talimat verdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de milletvekili seçimlerinden sonra Duma'daki ilk genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Milletvekillerinden 11'i virüse yakalandı, 3'ü ağır durumda hastanede yatıyor." şeklinde konuştu.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 973 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 218 bin 345'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 28 bin 190 artarak 7 milyon 832 bin 964'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 20 bin 706 artışla 6 milyon 894 bin 285'e ulaştı.

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Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 699 artarak 1 milyon 688 bin 376'ya, virüsten ölenlerin sayısı da 70 artışla 29 bin 808'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

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#Rusya#Koronavirüs#Kovid-19