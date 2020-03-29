Rusya’dan ‘korona ateşkesi’ önerisi

Rusya, BM Genel Kuruluna 6 maddelik plan sunarak, 2014 yılından bu yana Batı ile Rusya arasında yaptırımlar yoluyla devam eden soğuk savaşa ara verilmesini talep etti. Rusya’nın önerileri şöyle:

* Küresel bir hal alan koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyon merkezi ilan edilsin.

* Ortak hareket planını kabul eden ülkeler COVID-19’a karşı ilaç bulmak için koordineli çalışsın.

* Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelere yardım edilsin.

* Ülkeler arasında ticaret savaşları ile BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilsin.

* Birinci derece önemli malzemelerle ilgili haksız kazanç ile spekülasyonların önüne geçilsin.

* Salgınla ilgili dünya kamuoyuna objektif enformasyon sağlanması yönünde tedbirlerin alınsın.