Rusya’dan ‘korona ateşkesi’ önerisi
Koronavirüs gündemli G-20 zirvesinde 20 ülke liderinin salgınla ilgili somut kararlar alamaması üzerine Rusya, Birleşmiş Milletler üzerinden harekete geçti.
Rusya, BM Genel Kuruluna 6 maddelik plan sunarak, 2014 yılından bu yana Batı ile Rusya arasında yaptırımlar yoluyla devam eden soğuk savaşa ara verilmesini talep etti. Rusya’nın önerileri şöyle:
* Küresel bir hal alan koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyon merkezi ilan edilsin.
* Ortak hareket planını kabul eden ülkeler COVID-19’a karşı ilaç bulmak için koordineli çalışsın.
* Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelere yardım edilsin.
* Ülkeler arasında ticaret savaşları ile BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilsin.
* Birinci derece önemli malzemelerle ilgili haksız kazanç ile spekülasyonların önüne geçilsin.
* Salgınla ilgili dünya kamuoyuna objektif enformasyon sağlanması yönünde tedbirlerin alınsın.
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