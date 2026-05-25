Rusya’dan Kiev’e Oreşnik’li misilleme

SON dönemde Ukrayna’nın Rusya içlerindeki saldırılarını arttırmasıyla Moskova yönetiminin git gide daha şiddetli hale gelen saldırılarında önceki gece yine Ukrayna’nın başkenti Kiev hedef alındı. Ukrayna saldırılarına misilleme gerekçesiyle taktik Oreşnik balistik füzesi dahil taktik silahlarla saldırı düzenleyen Rusya, Kiev’in birçok bölgesini harabeye çevirdi. 600 dron ve 90 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda önceden alarm verilmesi nedeniyle can kaybı 4 kişiyle sınırlı kalırken, 85 kişi yaralandı.

EMRİ BİZZAT PUTİN VERDİ

Savaşta yıkımın artmasına neden olan gelişmeler 22 Mayıs’ta tetiklendi. Ukrayna ordusu işgal altındaki Lugansk bölgesindeki “Starobelski” kasabasında yer alan bir okul ve lojmanını vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı burada öğrencilerin değil, Rus ordu dronlarını yöneten operatörlerin barındığını ileri sürdü.

Ukrayna açıklamasını reddeden Moskova vurulan okulda 21 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 çocuğun da yaralandığını duyurdu. Rusya lideri Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı’na “Ukrayna’ya okul için misilleme önerileri bekliyorum” açıklamasıyla Ukrayna’nın sert biçimde vurulmasına yeşil ışık yakmış oldu. Böylece savaşın başından bu yana Ukrayna başkenti Kiev’e yönelik en büyük ve yıkıcı hava saldırısı dün gece yarısından 15 dakika sonra başladı.

ÜÇÜNCÜ KEZ OREŞNİK

Ukrayna’daki hava savunma sistemleri tam güç çalıştırılmasına rağmen başkent Kiev’e en az 23 füze isabet etti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentin merkezi dahi tüm semtlerin isabet aldığını duyurdu. Hatta İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana saldırıya uğramayan tarihi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Sanat Müzesi ve Kiev Operası da kısmen zarar gördü. Benzer durum Kiev yakınlarındaki şehir ve kasabalarda da yaşandı. Putin’in doğrudan verdiği emirle kullanılan üçüncü Oreşnik taktik balistik füzesi Belaya Tserkev kasabası yakınındaki bölgeyi vurdu. Rus tarafı Ukrayna’ya karşı Oreşnik füzesini ilk defa Kasım 2024’te kullanmıştı. Bu ilk atışta Dnipro bölgesinde İjmaş silah fabrikası hedef alınmıştı. Füzenin ikinci kullanımı Ocak 2026 tarihinde gerçekleşti. Rus ordusunun Hazar kıyılarına yakın Kapustin Yar poligonundan ateşlediği taktik füze Polonya sınırına yakın Lviv şehri çevresinde Batı’dan gelen lojistik bağlantıları hedef almıştı. Rusya’nın füzeyi üçüncü kez kullanması Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin sert tepkisine yol açtı.

‘BU ADAM AKLINI YİTİRMİŞ’

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, “Sürdürdüğü savaş yüzünden iki kelimeyi dahi mantıklı söyleyemeyerek geveleyen Putin bizim sivil altyapımızı vurmaya devam ediyor. Hedefleri arasında Kiev’e su sağlayan üç pompa istasyonu, bir pazar yeri ve onlarca apartman binası bulunuyor. Bu adam gerçekten aklını yitirmiş olmalı. Şimdi önemli olan sadece Ukrayna’nın değil, tüm dünyanın Rusya’ya gerekli yanıtı vermesidir. En iyi yanıt da Ukrayna’ya daha fazla yardım edilmesi şeklinde olacaktır” açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik “Oreşnik” füzesi kullanıldığını doğrularken, bu tür durumlarda sürekli ortaya çıkan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in açıklaması da gözden kaçmadı.

Ukrayna’nın Rusya’yı bu yıkıcı silahı kullanması için provoke ettiğini savunan Medvedev, “Ukrayna konusu dünya gündeminde geri plana düştüğü için Kiev rejiminin Batı’dan yine silah ve para kopartabilmek için provokasyona ihtiyacı vardı. Rusya topraklarına yönelik saldırılarıyla bizi yanıt vermeye zorladı. Kiev’in alevler içinde kaldığını dünyaya göstererek yine bizi öcü göstermek isteyecekler” dedi.