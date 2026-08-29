Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 27 ölü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, mühimmat ve yakıt depoları ile limanlardaki bazı tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu açıkladı. Kiev çevresindeki saldırılarda ise en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

RUSYA, UKRAYNA'DAKİ LOJİSTİK MERKEZLERİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre Rus ordusu, gece saatlerinde Kiev ve Kiev bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, seyir füzesi parçalarının depolandığı "Fim Servis" lojistik merkezi, Batı ülkelerinden gönderilen askeri yüklerin dağıtımının yapıldığı gümrük terminalinin bulunduğu lojistik merkezi ve Fire Point şirketine ait mühimmat deposu hedef alındı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.

İZMAİL VE NİKOLAYEV LİMANLARI DA HEDEFTE

Açıklamada, Ukrayna'nın önemli limanlarından İzmail ve Nikolayev'deki tesislerin de saldırıların hedefi olduğu belirtildi.

İzmail Limanı'nda akaryakıt tankerleri için kullanılan boşaltma alanlarının, Nikolayev Limanı'nda ise aktarma terminali ve lojistik merkezlerinin vurulduğu aktarıldı. Askeri ve yakıt depolarının da saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.

KİEV YAKINLARINDA EN AZ 27 CAN KAYBI

Rusya'nın Kiev çevresindeki saldırılarında can kaybının da yaşandığı bildirildi.

Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, saldırılarda en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tkachenko, can kaybına ilişkin rakamın henüz kesinleşmemiş olabileceğini belirterek, "Ne yazık ki, şu ana kadar 27 kişinin öldüğü biliniyor. Bu rakam kesin olmayabilir. Kurbanların ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Yetkililer, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

BUÇA'DA 50'DEN FAZLA KONUT HASAR GÖRDÜ

Kiev yakınlarındaki Buça bölgesinde düzenlenen saldırılarda en az 50 konutun hasar gördüğü belirtildi.

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Timur Tkachenko, saldırıların ardından evlere ve bir restorana sıçrayan büyük çaplı yangın çıktığını açıkladı. Bölgedeki ekiplerin hasar tespit ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

KİEV'DE HAVA SALDIRILARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE ULAŞTI

Kiev'e yönelik hava saldırılarının üçüncü gününde de devam ettiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekûn işgalinin başlamasının üzerinden 4,5 yıldan fazla süre geçerken, başkentteki saldırıların sivil hayatı ciddi şekilde aksattığı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.