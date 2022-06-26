Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı

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Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi.

Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Rus ordusunun, Ukrayna’nın dün gece Harkov bölgesine yönelik saldırılarında ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna savaşına katılan askeri birlikleri denetledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da özel askeri harekata katılan birlikleri denetledi. Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ana harekat alanındaki mevcut eylem ve durum ile ilgili bilgiler aldı. Şoygu, çatışmalar sırasında destek operasyonlarının yanı sıra geçici dağıtım noktalarında Rus askeri için gerekli yaşam koşulları oluşturulmasına özel önem verdi” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun askeri bir helikopterle karargaha indiği görülüyor. Görüntülerde Bakan Şoygu’nun komutanlar ile Ukrayna’daki savaş haritası üzerinde çalıştığı görülürken, kameranın haritayı göstermemesi ve Şoygu ile komutanların seslerinin kesilmiş olması dikkat çekti.